El reciente megaoperativo de la Diviac que desarticuló a las bandas criminales ‘La Nueva Jauría de San José’ y ‘La Nueva Jauría de Virú’ en La Libertad reveló que varios de sus principales integrantes mantienen afiliaciones políticas vigentes y válidas.

De acuerdo con las investigaciones policiales, estas redes delictivas se dedicaban a la extorsión agravada de comerciantes y transportistas, logrando amasar una fortuna estimada en dos millones de soles desde el año 2022 bajo la coordinación de cabecillas recluidos en el penal El Milagro.

El coronel Robert Trujillo, jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), detalló que, aunque ambas facciones delinquían de manera independiente, compartían el mismo modus operandi de dejar stickers extorsivos para infundir temor.

Durante las intervenciones se ejecutó la incautación de más de 13 mil soles en efectivo, libretas con gran cantidad de números telefónicos de sus víctimas, stickers de sus organizaciones, balas, celulares y placas vehiculares clonadas.

Roles criminales y nexos partidarios

El rastreo en los registros electorales permitió identificar que las afiliaciones vigentes alcanzan a mandos de todo nivel dentro de las estructuras delictivas, desde los encargados de la seguridad operativa en las calles hasta los propios cabecillas que coordinaban los atentados con explosivos.

La Nueva Jauría de San José:

Raúl Martín Valderrama García. Encargado de brindar seguridad operativa y cobertura en la ejecución de las extorsiones. Cumplía funciones de “campana” y brazo logístico. Mantiene una afiliación vigente con el partido nacional Juntos por el Perú, figurando en su padrón oficial desde el 31 de marzo del 2014.

Al respecto, el presidente del partido, Ernesto Zunini señaló a El Comercio no conocer al investigado y adelantó qué, de confirmarse la información, solicitará su retiro inmediato de la organización política.

Nelson Felber Vega Rodríguez. Señalado como cabecilla y ejecutor de la red, encargado de designar tareas, impartir instrucciones, elegir a las víctimas y coordinar la obtención de material explosivo. Registra afiliación vigente en el padrón del Movimiento Regional PAÍS (La Libertad) desde setiembre del 2021.

La Nueva Jauría de Virú:

Wily de la Cruz Cabrera. Mando medio, coordinador operativo y facilitador logístico. Encargado de proveer vehículos y coordinar reuniones entre los integrantes. Está incluido formalmente en el padrón de afiliados del Movimiento Regional PAÍS desde setiembre del 2021.

Jhonny Segundo Mudarra Polo. Brazo logístico, encargado de la recepción, ocultamiento, traslado y entrega de paquetes y proveedor de los stickers extorsivos. Figura como afiliado válido en el padrón del Movimiento Regional Bicentenario desde noviembre del 2021.

Rosmeri Marilú Polo Carranza. Presunta captadora, marcadora e instigadora. Encargada de identificar a los objetivos; habría brindado además una declaración falsa para encubrir a un cabecilla. Cuenta con afiliación vigente en el Movimiento Regional PAÍS, donde suscribió el acta constitutiva de su comité provincial en Trujillo.

Yesenia Nataly Rodríguez Salvador. Intervenida durante el operativo policial. Mantiene una afiliación vigente con el partido político Adelante Perú (ADP), figurando además como miembro de su comité fundador en el distrito de Chao, Virú.

Tras ser consultado sobre este caso, Julio Tovar, representante de Adelante Perú señaló que no tenía conocimiento de la intervención y que solicitará la documentación para remitirla inmediatamente a su comité de ética. ‘Mantenemos un rechazo absoluto a la criminalidad y de confirmar la información se procederá con la separación inmediata de la involucrada’, enfatizó.