La bancada de Juntos por el Perú (JP), a través del diputado Jesús Pérez Alccahuaman, planteó una nueva propuesta legislativa para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2030; es decir, por cuatro años más, ante el vencimiento de la última prórroga a fines de este año.

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La propuesta fue presentada el último viernes. Dos días antes, la diputada de la misma agrupación, Analí Márquez, había planteado una iniciativa para ampliar el proceso de formalización hasta diciembre de 2028.

Si bien cada una tiene sus propios matices, el fondo es el mismo. Ambas se presentan mientras la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja, presidida por JP, aún no define la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape).

En el caso de la propuesta de Pérez Alccahuaman, se plantea ampliar la vigencia del proceso de formalización hasta el 2030 o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Mape, lo que ocurra primero, según se indica.

Y que, durante ese período, el Ministerio de Energía y Minas simplifique los procedimientos administrativos y realice una “depuración” del Reinfo de aquellos que “incumplan las condiciones de permanencia o incurran en causales de caducidad”, entre otras medidas.

Pérez Alccahuaman, actualmente integrante de la comisión de Energía y Minas de Diputados, fue dirigente de una federación minera antes de asumir el cargo. Además, su hermano cuenta con una inscripción en el Reinfo en Apurímac, tal como informó este Diario.