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Resumen

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La diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes, preside la Comisión de Energía y Minas. (Foto: GEC)
La diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes, preside la Comisión de Energía y Minas. (Foto: GEC)
Por Alexander Villarroel Zurita

La bancada de Juntos por el Perú (JP), a través del diputado Jesús Pérez Alccahuaman, planteó una nueva propuesta legislativa para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2030; es decir, por cuatro años más, ante el vencimiento de la última prórroga a fines de este año.

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