En las seis regiones del centro del Perú —Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco—, Roberto Sánchez mantiene una ventaja contundente cuando aún resta resolver un reducido número de actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Con el 66.77% de los votos válidos frente al 33.23% obtenido por Keiko Fujimori, el candidato se impone en 46 de las 48 provincias y obtiene mayoría en 510 de los 548 distritos evaluados.

Ese 33% de diferencia entre uno y otro candidato se vio reflejado sobre todo en de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho donde más del 79% de votos fueron a favor de Sánchez, mientras Keiko Fujimori no llegó al 21% en ellas.

Junín fue la región en la que la disputa por los votos fue más pareja, ya que la ventaja se redujo a 54.9% frente al 45.1% de Fujimori. Además, la lideresa de Fuerza Popular logró ganar en 25 distritos. Y en la provincia de Concepción, Fujimori logró mayoría de votos en 7 distritos frente a 8 de Sánchez, la disputa más cerrada de todo el centro.

Al revisar el plano provincial la diferencia se acentúa. Sánchez se impuso en 46 de las 48 provincias de esta zona del Perú. Los únicos bastiones que encontró Fuerza Popular fueron Tarma (Junín) y Oxapampa (Pasco). En ese sentido, la candidata de Fuerza Popular obtuvo mayoría en 6 distritos de Tarma frente a 3 de Sánchez, y 6 de Oxapampa, en el que destaca Huancabamba (76.7%), frente a 2 del candidato de Juntos por el Perú.

En el plano distrital, Sánchez consolidó su ventaja al imponerse en 510 de los 548 distritos evaluados. Las brechas más amplias se registraron en Sarhua, Ayacucho, donde alcanzó el 95,52% de los votos, mientras que Fujimori obtuvo menos de 60 sufragios válidos; en José María Arguedas, Apurímac, con 95,49%; y en Vizcatán del Ene, Junín, donde llegó al 94,10%. Un dato no menor es que Keiko Fujimori no logró ganar en ningún distrito de Apurímac y Ayacucho y solo ganó en un distrito de Huancavelica (Tantara).

Marisol Condori Apaza, investigadora Renacyt y exdirectora del Instituto de Investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), explica que el voto de los ciudadanos de esta zona del país está representado en factores políticos, culturales y sociales.

“En el centro del Perú existe una mentalidad de que la derecha va a vender al Perú. También de que Keiko Fujimori es una persona que no trabaja, entonces qué ejemplo daría. Hay mentalidades que, en cierta manera, no obedecen a la realidad”, opinó.

Roberto Sánchez y su equipo técnico aseguran que su pedido de recuento de votos se da en el marco de la ley electoral. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Sostiene que existe una fuerte subjetividad en los jóvenes quienes suelen identificarse con el candidato más sensible o cercano. Asimismo, señaló que persisten actitudes machistas que crecieron por el gobierno de Dina Boluarte y cuya percepción trasladan a la lideresa de Fuerza Popular.

“A la mujer la han dejado mal parada para ser una gobernante. Si bien es cierto, no hay que hacer comparaciones porque cada persona es distinta, las personas muchas veces no analizan esa situación”, apuntó.

Sobre el electorado de Junín, comenta que existe un rechazo hacia Perú Libre, partido vinculado directamente con Sánchez, debido a que ha gobernado la región y varios de sus dirigentes han enfrentado procesos judiciales, se encuentran prófugos o han estado en prisión.

Asimismo, la socióloga advirtió que el voto hacia la lideresa de Fuerza Popular en Junín también se argumenta en un temor de que un eventual gobierno de Sánchez pueda afectar la economía del país.

“El electorado que votó por Keiko no es porque tiene simpatía por ella, sino porque ha pensado en la estabilidad económica. El anuncio de sacar al presidente del Banco Central de Reserva, que Antauro Humala ingrese al Ministerio del Interior generó miedo en la gente”, dijo.

Sánchez se impuso en 46 de las 48 provincias de esta zona del Perú. Los únicos bastiones que encontró Fuerza Popular fueron Tarma (Junín) y Oxapampa (Pasco). (Fuente: El Peruano)

El ausentismo superó el 30%

Huancavelica registró el mayor ausentismo (37.65%), seguida de Pasco (36.34%) y Ayacucho (33.61%). Solo Junín estuvo por debajo del promedio: 27.41%.

Condori identifica dos factores para explicar la inasistencia. El primero, etario: “Las personas adultas mayores no están obligadas a votar pasados los 70 años. Y en la sierra centro tienen rechazo al fujimorismo, pero ya no tenían la obligación de ir. Entonces no fueron”.

El segundo, de desafección: “La gran mayoría de los peruanos se siente entre la espada y la pared. Mucha gente no se sintió representada ni por uno ni por el otro y tomó una actitud cómoda de no ir a votar”.