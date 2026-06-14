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Resumen

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En las seis regiones del centro del Perú —Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco—, Roberto Sánchez mantiene una ventaja contundente cuando aún resta resolver un reducido número de actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Con el 66.77% de los votos válidos frente al 33.23% obtenido por Keiko Fujimori, el candidato se impone en 46 de las 48 provincias y obtiene mayoría en 510 de los 548 distritos evaluados.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.