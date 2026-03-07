Entre ellos figura el abogado Hilso Ramos Cosme, candidato a diputado por Lima y afiliado a Todo por el Pueblo, partido de Castillo que logró su inscripción fuera de plazo y no pudo participar formalmente en la contienda. Su nombre aparece en los planillones que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones en el 2011 para intentar inscribirse como partido.

En un encuentro por el 'Andahuaylazo', Antauro Humala se reunió junto a congresistas, entre ellos, Roberto Sánchez. (Foto: Facebook)

En el 2021, postuló al Congreso con Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón; y durante el gobierno de Castillo, registró ingresos a Palacio de Gobierno y reuniones con autoridades del Ejecutivo, entre ellas el entonces ministro de Trabajo Iber Maraví.

Precisamente este último forma parte de la lista al Senado nacional por la misma agrupación. Su designación como ministro de Trabajo en el primer Gabinete de Castillo generó cuestionamientos luego de que se conociera que su nombre aparece en atestados policiales vinculados a atentados atribuidos a Sendero Luminoso ocurridos en Ayacucho a inicios de la década de 1980. También fue mencionado en un atestado policial del 2004 por presunta instigación al terrorismo durante protestas magisteriales en Huamanga, aunque Maraví ha rechazado esas imputaciones y sostiene que nunca fue condenado por esos hechos.

En la lista figura también como candidato a diputado por Puno el dirigente magisterial César Tito Rojas, que fue identificado en investigaciones policiales como dirigente y fundador del Movadef, así como del Conare-Sutep, una facción sindical radical surgida dentro del magisterio en la última década. En el 2021, durante el gobierno de Castillo, ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para una reunión con el entonces jefe del Gabinete Guido Bellido.

Otros nombres que aparecen en la lista, así como en los planillones del Movadef, son los del excongresista Humberto Morales Ramírez, candidato al Senado por Ayacucho, y de Evila Sangama Tuanama, candidata al Senado nacional.

Investigados

Otros postulantes de la misma lista han sido implicados en investigaciones fiscales por presuntos vínculos con el terrorismo. Entre ellos, Serafín Andrés Luján, candidato al Senado por Huánuco y dirigente cocalero vinculado a la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp). Fue presentado como testigo del excongresista Guillermo Bermejo en el proceso seguido en su contra por presunta pertenencia y afiliación terrorista. Durante esa audiencia, se conoció que la fiscalía lo investigaba también por el presunto delito de terrorismo desde el 2020.

Alejandro Manay Pillaca, candidato a diputado por Ayacucho, fue implicado en una investigación fiscal por presunta pertenencia a Sendero Luminoso, dentro de un caso que involucraba a dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. En ese proceso, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra varios de los investigados, entre ellos, Manay, aunque luego revocó la medida para él.

A estos nombres se suman al menos seis postulantes que registran vínculos políticos con el etnocacerista Antauro Humala, al haber estado afiliados a su agrupación política. Uno de ellos, el candidato César Copa, ha señalado públicamente que de llegar al Congreso impulsará una amnistía a favor de Humala.

El Comercio intentó comunicarse con Roberto Sánchez, presidente del partido, para recoger sus descargos sobre la inclusión de estos candidatos, pero no brindó respuesta.