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Resumen

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Pese al testimonio de la víctima, los chats entre ambos y el certificado médico legal, el partido Juntos por el Perú sigue sin aprobar ninguna sanción contra su diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia física y psicológica contra su expareja.

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