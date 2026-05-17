La representación castillista significa el 30% de curules de Juntos por el Perú, en ambas cámaras del Congreso bicameral: seis senadores y 10 diputados. De los 16 virtuales legisladores, nueve están afiliados a Todo con el Pueblo, el partido que el castillismo con inscripción formal -lograda después del plazo límite para participar en las elecciones generales- y que participa en las elecciones subnacionales de octubre. El logo de este partido era un sombrero, pero fue objetado debido que un movimiento regional ya usaba la misma figura, por lo que cambiaron a una cuchara.

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez realizó un mitin político en la zona de Huaycán, donde se congregaron simpatizantes y vecinos del sector. La actividad se desarrolló como parte de su campaña electoral. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Entre los virtuales congresistas afiliados a Todo con el Pueblo están el propio hermano de Pedro Castillo, el virtual senador José Castillo; así como la cuñada del mismo, la virtual diputada Yenifer Paredes; y el exministro castillista y ahora virtual senador Iber Maraví.

La mayoría del resto de la facción castillista no están afiliados a su partido, pero son docentes que realizaron su campaña enarbolando la figura del exmandatario, en algunos casos incluso por encima de la del candidato presidencial, Roberto Sánchez.

“Si bien la inscripción es como Juntos por el Perú, se desenvuelve como una alianza política, principalmente entre Juntos por el Perú y Todo con el Pueblo, cuyo líder es Pedro Castillo. De esa alianza, el líder político es el maestro Pedro Castillo y el candidato presidencial es Roberto Sánchez [...] En otras palabras, somos los candidatos de Pedro Castillo”, aseguró el virtual diputado Alejandro Manay al medio de comunicación ayacuchano Ensartes.

Castillo y su exministro Íber Maraví.

Graciela Chipana, virtual diputada de Moquegua, también contó que recibió la invitación para postular al Congreso del propio Pedro Castillo, a través de una llamada telefónica desde el penal de Barbadillo, donde el expresidente se encuentra preso por la condena a raíz del golpe de Estado del 2022.

“Estuvo intentando comunicarse, en promedio, por una semana, pero yo rechazaba las llamadas porque eran números desconocidos. Días antes del cierre, insiste y me llama un familiar del profesor Pedro Castillo que me alerta que debo contestar la llamada. Ahí presto atención y en efecto, me hace la llamada de Barbadillo. [...] Me comenta que ha llegado en una alianza con Roberto Sánchez y me solicita que me una porque era la única herramienta política para llegar a estos espacios de poder”, narró la docente Chipana en Radio Minería de Moquegua.

También figuran dos congresistas reelegidos que visitan Barbadillo y promueven el indulto.

El castillismo ocupará la tercera parte de las curules de Juntos por el Perú en el Congreso.

—Problema a futuro—

Si bien el bloque de virtuales parlamentarios de JP es mayoritario dentro de la bancada con 22 miembros (seis senadores y 16 diputados), más del 60% se afilió al partido en los últimos cinco años. A esto se suma de que falta por definir la postura que tomará el bloque de virtuales congresistas aliados de Antauro Humala y los invitados independientes.

Para Martin Cabrera, experto en asuntos parlamentarios, existen tres momentos de gestión parlamentarios donde se definirá la cohesión o distanciamiento de las facciones en la bancada de JP: la elección de la Mesa Directiva, la designación de presidencias de comisión y la Ley de Presupuesto.

“No creo que el castillismo se separe hasta conseguir el indulto. Pero si Sánchez no gana (la elección presidencial), es más posible que Juntos por el Perú busque poner condiciones en la bancada y la convivencia se pueda complicar en los momentos señalados”, advirtió.

Los afiliados a Juntos por el Perú tienen, en su mayoría, menos de cinco años en el partido que lidera Roberto Sánchez.