Según los reportes presentados por Juntos por el Perú (JP) ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la campaña presidencial que encabezó Roberto Sánchez solo registró ingresos por S/194.030,27. Sin embargo, la agrupación únicamente reporta que, a lo largo de toda la campaña, solo se efectuaron aportes en especie, mas no en efectivo.

El último 24 de agosto venció el plazo para que las organizaciones políticas entregaran a la ONPE la segunda parte de su información financiera correspondiente a los aportes e ingresos recibidos y a los gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2026.

La agrupación lo hizo al cierre del plazo, reportando aportaciones por un total de S/100,642.49 correspondientes al período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de 2026.

En un informe anterior, el partido de Roberto Sánchez —cuya plancha presidencial estuvo conformada por Analí Márquez, actual diputada, y Brígida Curo— había reportado ingresos por S/93.387,78 correspondientes al período comprendido entre el 26 de marzo de 2025 y el 13 de marzo de 2026.

En concreto, la agrupación asegura haber recibido ingresos por más de S/194 mil a lo largo de toda la campaña, al sumar ambos informes.

Sin embargo, hay dos puntos que denotan especial interés. En principio, todos los aportes reportados por la agrupación —en ambos informes— figuran como “especie”, sin que se reporte un solo ingreso en efectivo.

Pero, además de ello, no se ha consignado en ninguno de los dos informes los más de S/700 mil que fueron recolectados por la agrupación de parte de la ciudadanía tras la segunda vuelta presidencial del 7 de junio pasado, en la que compitió frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Este monto —que ahora es obviado en la declaración de la agrupación— fue reconocido por la propia tesorera de JP, Luzmila Ayay, quien en una conferencia de prensa el 18 de junio pasado admitió que la agrupación recaudó S/787.599.

Según se precisó en aquella oportunidad, los recursos permitieron cubrir el pago de 744 tasas electorales para la presentación de recursos relacionados con solicitudes de nulidad y actas observadas. Ninguna de estas resultó favorable a Sánchez.

Este Diario intentó contactarse con el excandidato presidencial y con Ernesto Zunini, uno de los principales voceros de la agrupación. Sin embargo, no respondieron.

Los mayores aportantes y lo que se viene

Según una revisión de este Diario, el mayor monto corresponde a Carlos Herasmo Rosas Linares, con S/21 mil, por el aporte de 170 millares de volantes. Detrás se ubica Luz Orfelinda Ayala Salazar, con S/6.740, por 50 chalecos y 90 banderolas.

En tercer lugar figura Darwin Avendaño Tuanama, con S/6.530, por la instalación de un estrado, equipo de sonido y una banda de músicos, además de dos banners. También figura Ricardo Benny Yori Marcilla, con S/6.348, correspondientes a 5 mil botellas de agua y mil galletas, por un lado, y 1.200 gaseosas y 200 paquetes de galletas, por otro. Sin embargo, todos los montos, como se indicó, corresponden a aportes en especie, mas no en efectivo.

Según especialistas en derecho electoral consultados por El Comercio, Juntos por el Perú tenía la obligación de reportar los ingresos que recibió mediante Yape para financiar sus actividades durante la segunda vuelta. Advirtieron que, de confirmarse que estos recursos no fueron declarados ante la ONPE, el caso podría derivar en una investigación administrativa y, eventualmente, tener incluso implicancias penales.

Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista y fundador de Voto Informado, remarcó que los aportes recibidos mediante Yape para la campaña de JP debían ser declarados ante la ONPE, independientemente del destino que posteriormente se les haya dado. “Todo dinero que ingresa para la campaña electoral y que se distribuye en diferentes materias y submaterias debe declararse”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

En esa línea, señaló que la omisión podría constituir una infracción a las normas de financiamiento electoral e incluso, eventualmente, tener consecuencias penales. También sostuvo que la responsabilidad por la declaración de los aportes no recaería únicamente en el partido, sino también en el tesorero de la agrupación y el propio candidato presidencial; es decir, Sánchez.

Asimismo, consideró que, en principio, la ONPE debería requerir explicaciones al partido debido a que la colecta fue de conocimiento público. “Al recibir esta información incompleta, va a pedir aclaraciones, y ahí va a empezar el problema”, afirmó. Por ello, desde su perspectiva, corresponde una investigación administrativa para determinar qué ocurrió.

En similar sentido, José Tello, presidente del Instituto AKLLA Perú, remarcó que existe una inconsistencia entre los recursos que JP aseguró haber recaudado durante la segunda vuelta y lo consignado posteriormente en su reporte financiero de manera documental.

Esto, al señalar que fue la propia agrupación la que informó públicamente que había recaudado más de S/700 mil de parte de la ciudadanía. “¿Por qué no se ha reportado ese dinero?”, señaló.

En esa línea, sostuvo que existe una omisión de información que debe ser esclarecida por el mismo partido. “La cifra no es consistente, y ahí tienen el deber de aclarar”, afirmó.

Añadió que esta eventual omisión podría derivar en la apertura de un proceso de investigación por parte de la ONPE, ante una posible infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al reglamento de financiamiento de las organizaciones políticas.