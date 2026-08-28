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Resumen

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Según los reportes presentados por Juntos por el Perú (JP) ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la campaña presidencial que encabezó Roberto Sánchez solo registró ingresos por S/194.030,27. Sin embargo, la agrupación únicamente reporta que, a lo largo de toda la campaña, solo se efectuaron aportes en especie, mas no en efectivo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.