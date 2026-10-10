Según un análisis de El Comercio, JP presentó listas propias en ocho gobiernos regionales [ver gráfica]. No fue casualidad, pues en cinco de estas regiones Sánchez se había impuesto tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial. Se trata de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Madre de Dios y Moquegua. En otras dos, Áncash y Junín, había quedado en primer lugar al pasar al balotaje.

Sin embargo, la agrupación no pudo conservar ese bolsón electoral que reunió meses atrás. En estas elecciones, JP se ubicaría entre el tercer y el octavo lugar en las mismas regiones en las que Sánchez había conseguido imponerse, de acuerdo con el avance de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Sánchez no hubiera sacado ni la décima parte de los votos que sacó. Es la plataforma de Pedro Castillo la que le permitió eso. Y ahora que ya no la tiene, entonces se desinfla completamente y vuelve a su estado original. Ha ganado Puno, solamente porque tiene una alianza. Pero el resto del país, le ha dado la espalda”, expresó el analista Enrique Castillo.

Debacle electoral

El revés, sin embargo, va más allá de las elecciones regionales. JP tampoco lograría obtener alguna de las 36 alcaldías provinciales para las que presentó candidaturas propias. De hecho, en 30 de ellas la agrupación se ubicaba entre el quinto y el noveno lugar. Este último fue el caso de Chumbivilcas, en Cusco.

Así, JP encontró algunos espacios de respaldo en el ámbito distrital. La agrupación ocuparía el primer lugar en al menos 15 distritos, distribuidos en cinco regiones. Cusco concentra siete de esos resultados, seguido de Arequipa, con tres; Amazonas y Junín, con dos cada uno; y Lambayeque, con uno. En Cusco, JP se ubicó en primer lugar en San Salvador y Yanatile, en la provincia de Calca, así como en Echarate, Kumpirushiato, Pichari, Vilcabamba y Villa Virgen, en La Convención.

En cuanto a los gobiernos regionales, JP participó en Puno en alianza con el movimiento regional Acción Social por la Integración (ASI). La fórmula se perfila como la más votada, pero no alcanzaría el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta, por lo que se disputaría una segunda vuelta frente a Ahora Nación.

Elecciones regionales y municipales 2026 ¿Dónde obtuvo sus mejores y peores resultados JP? Sus mejores resultados provinciales Seis provincias donde JP alcanzó sus posiciones más destacadas. Mejores posiciones Menor número de puesto = mejor ubicación Cusco Calca 2.º lugar Cusco La Convención 2.º lugar Amazonas Bagua 3.er lugar Madre de Dios Tambopata 3.er lugar Huancavelica Huancavelica 4.º lugar Junín Concepción 4.º lugar Sus resultados más rezagados En estas seis provincias, JP quedó entre el octavo y el noveno lugar. Posiciones más rezagadas Cusco Chumbivilcas 9.º lugar Ica Pisco 9.º lugar Lima Lima 9.º lugar Áncash Huaraz 8.º lugar Ica Ica 8.º lugar Moquegua Mariscal Nieto 8.º lugar Presencia territorial 15 distritos en cinco regiones JP consiguió el primer lugar en distritos donde presentó listas propias. 15 distritos Cusco 7 Arequipa 3 Amazonas 2 Junín 2 Lambayeque 1 Nota: se toman como referencia las listas propias presentadas por la agrupación. Fuente: ONPE.

A juicio de Castillo, las cifras evidencian un “fracaso político” de Roberto Sánchez y JP, y muestran que la alianza con movimientos que reivindicaban al golpista exmandatario era una “alianza frágil”. “Siempre estuvo en una realidad artificial”, acotó.

Por su parte, el analista político Iván Arenas sostuvo que el retroceso electoral de JP y de la izquierda en general responde a una serie de factores. Entre ellos mencionó la falta de propuestas para hacer frente a demandas puntuales, como la seguridad ciudadana, y la persistencia de una agenda centrada en el cambio de Constitución y la confrontación con el *establishment* económico.

“Una sociedad que es informal, que es emergente, no encuentra en la izquierda en general un vehículo de su representación política. (…) Una elección nacional es distinta mil veces a una elección local, y la izquierda no se ha dado cuenta tampoco de eso”, acotó Arenas.