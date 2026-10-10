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Resumen

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Por Alexander Villarroel Zurita

El respaldo que obtuvo hace apenas seis meses el partido Juntos por el Perú (JP) en las urnas prácticamente se ha diluido en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La agrupación que llegó al balotaje para disputar la Presidencia —y que dirige Roberto Sánchez— no conseguiría ahora colocar ninguna candidatura propia en los gobiernos regionales en los que compitió en estos últimos comicios. Las cifras evidencian la magnitud del revés que ha sufrido.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.