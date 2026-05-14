Jhuliana Carbonel Carbonel- detenida el último martes por presuntamente ser lugarteniente de Los Pulpos de La Victoria, red criminal dedicada al cobro de cupos en Gamarra- no solamente fue postulante a la cámara de diputados del Congreso por Juntos por el Perú, sino que la agrupación que encabeza Roberto Sánchez la colocó como precandidata en una lista única a teniente alcaldesa del referido distrito.

En el listado oficial de candidatos a las elecciones primarias de cara a los comicios regionales y municipales de octubre próximo, el partido de izquierda incluyó a Carbonel como prepostulante a regidora número 1 en La Victoria, Lima, junto a otros ocho militantes. Y dejó tres puestos para invitados, entre ellos el del candidato a alcalde distrital.

Carbonel, alias ‘Jhuly’, es militante de Juntos por el Perú desde setiembre de 2021 y su postulación a diputada de este año fue su primera participación en un proceso electoral. Ella, al cierre de esta nota, solo tenía 485 votos preferenciales y se encontraba lejos de obtener una curul en el nuevo Parlamento bicameral.

(Foto: El Comercio)

La sindicada como lugarteniente de Los Pulpos de La Victoria participó en algunas actividades en las que también estuvo Sánchez como candidato presidencial. Por ejemplo, fue parte de la portátil que respaldó al congresista durante su participación en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

(Foto: Juntos por el Perú)

Y el 2 de marzo estuvo en un mitin de Sánchez Palomino en Lurigancho, donde ambos, juntos a otros postulantes se tomaron una foto.

En una entrevista al podcast “Gamarrita Fashion”, Carbonel dijo que “la informalidad no es una casualidad” y que “nace del desempleo”. También cuestionó que los emprendedores y pequeños empresarios “son atropellados por las mafias corruptas que hay en la municipalidad”.

De acuerdo con el Ministerio Público, Los Pulpos de La Victoria, a la que ella pertenecería, habrían operado en complicidad con el municipio distrital.

Además, refirió que la inseguridad “no es un fenómeno aislado” y que desde el Congreso había debilidad en la lucha contra el crimen organizado por medio de “marcos legales vacíos”. “Ahí se protege al delincuente y no al ciudadano [...] Mi propuesta es fuerte y clara, es revisar y derogar todas esas leyes que han sido creadas para blindar a esas mafias y delincuentes”, subrayó.

Una suspensión temporal

La congresista Margot Palacios, que lograría la reelección con Juntos por el Perú, dijo que rechaza de manera contundente la presencia de Carbonel en su agrupación.

“Exigimos que se le retire de las filas de la agrupación, no puede estar esta persona. El partido ya ha señalado que la va a expulsar, no se puede permitir un elemento como ella en el partido, ha habido un error, no hubo un filtro”, manifestó en Canal N.

No obstante, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que Carbonel ha señalado que se está cometiendo “un abuso de autoridad” con ella y ha negado pertenecer a una red criminal. Por ello, agregó su caso ha sido derivado al comité de ética de su partido para que evalúen no su expulsión, sino “una suspensión temporal”.

“Ella tiene el derecho a la presunción de inocencia. Lamentamos que sea un caso que esté alejado de los principios que nosotros, como partido, mantenemos. Deslindamos en absoluto sobre las presuntas prácticas extorsivas y el cobro de cupos. Pero nos llama la atención que [la noticia] se haya centrado en Carbonel cuando no solo ella está vinculada, está el señor Rubén Cano [alcalde de La Victoria] que estuvo en Renovación Popular”, expresó.

En comunicación con El Comercio, el virtual diputado por Lambayeque dijo que Carbonel insiste en que “existe un abuso de autoridad” su contra.

“Nosotros no decimos que sea inocente, pero tampoco culpable. Si va a llevarse a cabo una investigación, se le debe suspender su participación”, remarcó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Zunini refirió que alias ‘Jhuly’ fue promovida por las bases de su partido en La Victoria para postular como diputada y que no tuvo un padrino político.

También dijo que la relación entre ella y Sánchez no fue cercana. “Si la señora hubiera tenido un nivel de protagonismo político y/o económico hubiera tenido un número más expectante y no el 16”, acotó.

La recaudadora de la red

En la resolución judicial que ordenó la detención preliminar de 14 presuntos integrantes de la red criminal “Los Pulpos de La Victoria”, a la que accedió El Comercio, se coloca a la candidata a la cámara de diputados de Juntos por el Perú como lugarteniente de máxima confianza del cabecilla Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”. Ella era la encargada de dirigir la operatividad del cobro de cupos en los Dameros A y B de Gamarra.

El Ministerio Público señala que Carbonel “habría ejercido el control del cobro de cupos extorsivos, los cuales son producto de la violencia o amenaza de manera diaria o semanal a los vendedores ambulantes por ocupar los espacios públicos que se encuentran ubicados” en las avenidas Aviación y Bausate y Meza.

En el fallo, además, se detalla la declaración del testigo protegido N°34-2024, del 22 de noviembre de 2024, donde refirió que alias “Jhuly” “se encargaba de cobrar por módulos, carretas de comidas, entre otros. Incluso, esta persona mencionó que el esposo de la candidata, alias ‘Bigote’, “quien vende franelas” en el jirón Huánuco se dedica a cobrar en esa zona.

La red criminal “Los Pulpos de La Victoria”, que operó entre el 2023 y 2025, obtuvo ganancias ilícitas de S/63,200,000 bajo la presunta complicidad del alcalde del referido distrito, Rubén Cano, militante de Renovación Popular desde el 2021.

De acuerdo con la investigación fiscal, la organización criminal ganaba S/80 mil diarios producto de la extorsión de S/10 a 8,000 comerciantes. En el 2023 (solo operaron 60 días), ganaron S/4,800,000; en el 2024 y 2025, S/29’200,000 cada año.

(Foto: El Comercio)

La Unidad de Investigación de este Diario, además, reveló que un peritaje contable a la postulante de Juntos por el Perú detectó ingresos no justificados por S/ 537 mil, dinero que sería producto de la extorsión.

(Foto: El Comercio)

La investigación de la DIVIAC también documentó el uso de billeteras digitales como Yape y Plin para centralizar los fondos, además de transferencias realizadas por la propia Carbonel hacia Argentina.

El punto de vista

El analista político Gonzalo Banda consideró que la postura de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, sobre la situación de Carbonel “le va a afectar en los bolsones electorales urbano, donde el ascenso del crimen organizado y de la extorsión es muy preocupante”.

Sánchez, la noche del martes, dijo que “nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco justificar”. “Que se realicen las investigaciones necesarias respetando el debido proceso”, complementó.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, indicó que, si bien el congresista no tiene posibilidades de ganar en Lima y en la costa norte en el balotaje, si debe evitar “ser goleado” en estas jurisdicciones. “Puede soportar una derrota, pero los márgenes de la derrota son muy importantes en los bolsones urbanos y esto puede complicar su situación”, expresó.

Banda sostuvo que es un “error” de parte del candidato presidencial “no trazar una línea roja, donde no puede defender a personas” implicadas en el crimen organizado, así hayan sido sus candidatos.