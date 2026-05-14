Por Sebastian Ortiz Martínez

Jhuliana Carbonel Carbonel- detenida el último martes por presuntamente ser lugarteniente de Los Pulpos de La Victoria, red criminal dedicada al cobro de cupos en Gamarra- no solamente fue postulante a la cámara de diputados del Congreso por Juntos por el Perú, sino que la agrupación que encabeza Roberto Sánchez la colocó como precandidata en una lista única a teniente alcaldesa del referido distrito.

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