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Resumen

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Los jurados electorales especiales (JEE) de Lima Centro 1 y Lima Sur 1 proclamaron ayer los resultados de la segunda vuelta presidencial de 12 distritos e informaron que, en sus respectivas jurisdicciones, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo la mayor cantidad de votos frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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