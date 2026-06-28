Los jurados electorales especiales (JEE) de Lima Centro 1 y Lima Sur 1 proclamaron ayer los resultados de la segunda vuelta presidencial de 12 distritos e informaron que, en sus respectivas jurisdicciones, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo la mayor cantidad de votos frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El cómputo se dio a conocer en sesiones plenarias que forman parte del proceso de proclamaciones descentralizadas en todo el país, antes de la oficialización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para el 3 de julio.

#AHORA El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 oficializó la victoria de Keiko Fujimori en los distritos de Breña, Jesús María y Lima, donde obtuvo 261.325 votos frente a los 125.127 de Roberto Sánchez. @Politica_ECpe https://t.co/2z50WVgDTl pic.twitter.com/QtsYWywMtM — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 27, 2026

—Cifras electorales—

La primera jornada estuvo a cargo del JEE de Lima Centro 1. La ceremonia se realizó en la sede del organismo, en el Cercado de Lima, y contó con la participación de su presidente, Hugo León, y de los magistrados Edmundo Calderón y Ana Ruiz, segundo y tercer miembro titular, respectivamente.

Durante la sesión, se informó que Fujimori obtuvo la mayoría de votos en los distritos de Breña y Jesús María y en el Cercado de Lima. La candidata alcanzó el 63,35% de los votos emitidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvo el 30,33%.

Asimismo, el órgano electoral reportó 24.325 votos nulos y 1.673 votos en blanco.

El JEE de Lima Sur 1 también proclamó los resultados correspondientes a su jurisdicción. Allí, Fujimori obtuvo 265.120 votos, frente a los 164.335 de Sánchez.

El ámbito territorial de este jurado comprende los distritos de Cieneguilla, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores y Santa María del Mar.

#AHORA El Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1 proclamó los resultados del cómputo de la segunda vuelta presidencial en su jurisdicción. Keiko Fujimori obtuvo 265.120 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 164.335. @Politica_ECpe pic.twitter.com/8dDZYXljLS — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 27, 2026

—Actas pendientes—

Al cierre de esta edición, y con el 99,978% de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) daba a Keiko Fujimori una ventaja de 48.608 votos sobre su rival Roberto Sánchez. Aún quedaban pendientes 20 actas por ser remitidas a los distintos jurados electorales especiales para el cómputo final de los votos emitidos en la segunda vuelta presidencial.

Cabe indicar que Roberto Burneo anunció días atrás que la fórmula presidencial ganadora recibirá sus credenciales el 15 de julio al mediodía en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

“Haremos una ceremonia oficial de entrega de credenciales que está prevista para el 15 de julio al mediodía en el Teatro Nacional”, dijo al programa digital JNE Media.

Desde la sede del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, la autoridad electoral también ratificó que la proclamación oficial de los resultados de la elección presidencial está prevista, como máximo, para el viernes 3 de julio.

Previamente, Burneo descartó que en el país haya ocurrido fraude electoral o que este se encuentre “en desarrollo” durante el proceso electoral, como lo denunció, tras los primeros resultados de la segunda vuelta, el partido Juntos por el Perú a través de sus abogados y de su propio candidato presidencial, Roberto Sánchez.

Burneo afirmó que toda denuncia que llegue al pleno del JNE debe ser presentada con medios probatorios.

“Descartamos cualquier narrativa de fraude. No solamente de ahora sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones, han sido muy complejas (las elecciones). Pero fuera de eso no hay ningún fraude que nosotros hayamos podido detectar. Hemos sido muy claros que cualquier imputación de fraude, cualquier pedido de nulidad, tiene que tener un estándar probatorio adecuado porque estamos hablando palabras mayores”, indicó.

Entre tanto, preguntado por las críticas y las demoras que enfrenta el Jurado Nacional de Elecciones para la proclamación, Burneo recordó que los procedimientos y recursos contemplados durante el proceso electoral no fueron establecidos por el organismo electoral, sino por el Congreso de la República.