Cintya Malpartida

Reportera de TV Perú llevada a Palacio de Gobierno para la tranmisión del mensaje

"Me engañaron. Todo el camino (hacia el Despacho Presidencial) me dijeron que iba a ser una entrevista y cuando estaba adentro, se trató de un mensaje a la nación (...) “(Betssy Chávez) decía que hay que apurarnos, por qué demora tanto. Eso fue también un pedido de PC, que empezaba a inquietarse porque estábamos tardando. Habremos demorado entre 6 y 10 minutos tal vez, el tiempo que estuvimos coordinando. (Pedro Castillo) empezaba a inquietarse, ’por qué demora tanto, que se apuren, dile que va a ser un mensaje a la nación’ (...) (Luego del mensaje) se abrazan entre ellos, Aníbal Torres y el presidente, por unos segundos. Luego, con Betssy Chávez también (...) Le comienzo a preguntar a la premier qué viene ahora. Ella me dice que se va a convocar a elecciones, que había que reestructurar el Estado (…) Soy periodista y necesitaba saber qué iba a pasar. Cuando estábamos más allá, insisto con el tema de las elecciones, si iban a ser generales, y ella no me responde. Le pregunto cuándo y me dice ‘ahora, tengo que sacar el decreto supremo’".