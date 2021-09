Conforme a los criterios de Saber más

Mientras aún no se conoce el destino de los restos del genocida Abimael Guzmán Reynoso, fallecido el último sábado, el Ministerio Público presentó este martes un proyecto que busca modificar la Ley General de Salud. ¿Su objetivo? que jueces o fiscales dispongan del destino final de cadáveres en casos de posible afectación a la seguridad y orden público.

Según la nota de prensa de la fiscalía, de aprobarse esta iniciativa, “se aplicaría también al caso de Abimael Guzmán Reinoso, toda vez que el Ministerio Público mantiene su cadáver en la Morgue del Callao”.

“El proyecto busca solucionar el vacío legal que existe actualmente, dado que la Ley General de Salud contempla la disposición de cadáveres que pertenecen a personas no identificadas o no reclamadas por familiares, siempre y cuando no hubiera una investigación de por medio, pero no prevé situaciones especiales como la que se ha presentado con el caso del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reinoso”, indicó.

(proyecto del Ministerio Público)

La propuesta legislativa señala que el fiscal o juez –analizando cada caso particular– puede disponer que los cuerpos tengan otro destino final, como la cremación. De este modo, los operadores de justicia podrán ponderar los derechos de los familiares frente a un interés social o estatal más amplio y resolver conforme a sus competencias legales, como es el caso del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso.

(proyecto del Ministerio Público)

La propuesta modifica el artículo 114 de la Ley N° 26842 y añade un segundo párrafo “para regular una situación de hecho” que no se contempla en la norma vigente.

#Ahora Este es el proyecto de ley de la @FiscaliaPeru que busca que jueces o fiscales dispongan del destino final de cadáveres en casos de posible afectación a la seguridad y orden público, a propósito del caso del genocida Abimael Guzmán @Politica_ECpe pic.twitter.com/nrseZNXvSi — René Zubieta Pacco (@renezp) September 14, 2021





“En el caso que amerita la presente propuesta, consideramos que existe precisamente un ámbito que no ha sido regulado legislativamente respecto de la disposición final de los cadáveres en todos los supuestos, situación que ha sido evidenciada con la reciente muerte del cabecilla de la organización terrorista Abimael Guzmán Reynoso”, detalla el documento.

También toma en cuenta el documento presentado por la Defensoría del Pueblo el 13 de setiembre, en donde “señala que no se cuenta actualmente con el marco normativo adecuado y completo para la entrega de restos humanos y exhorta el Poder Ejecutivo a emitir las normas correspondientes”.

(Foto: Captura)

El Ministerio Público también menciona que la Constitución establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas y que el Tribunal Constitucional, en el expediente 002-2019-PI-TC, sostuvo que la Carta Magna prevé la posibilidad excepcional de establecer normas especiales cuando estas se basan en razones objetivas y justificadas.

Aquí el proyecto de ley de la Fiscalía de la Nación:

Video Recomendado

La explosión de este carro-bomba en la calle Tarata de Miraflores destruyó viviendas, locales comerciales, vehículos y entidades bancarias a 300 metros a la redonda. Además de causar muertes y daños irreparables. (Video: El Comercio)