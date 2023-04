El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, aseguró que Eliane Karp no saldrá de Estados Unidos a pesar de que el expresidente está próximo a ser extraditado con rumbo al Perú y que ambos están siendo procesados judicialmente por el caso Ecoteva.

“La señora Eliane Karp no puede salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Toledo por el caso Ecoteva que todavía no se ha activado, todavía no ha iniciado el trámite”, detalló en declaraciones a Exitosa.

Alejandro Toledo, luego de haber agotado sus recursos judiciales para evitar su traslado hacia el Perú, será extraditado en atención al pedido que se hizo en su contra por tener una orden de prisión preventiva por el presunto pago de coimas durante su gobierno para favorecer a Odebrecht en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

El segundo pedido de extradición contra el exmandatario incluye a su esposa Eliane Karp y todavía se encuentra en proceso de ser atendido por el gobierno de Estados Unidos. Este es por los presuntos delitos en el caso Ecoteva.

“Descarto que la señora Karp pueda venir (al Perú) con el señor Toledo”, reiteró el abogado del expresidente.

Roberto Su estimó que Toledo Manrique estaría en territorio peruano en aproximadamente unos cuatro o cinco días, luego de que se ponga a disposición de las autoridades norteamericanas este viernes 21 de abril en la mañana, tal y como ha confirmado que hará cuando se venza el plazo de suspensión de su extradición.

“Luego viene el trámite entre las autoridades del Perú que creo que es la Interpol con la Oficina de Cooperación Internacional de la fiscalía y la gente de Cancillería, y ellos van a tener que recibir al presidente Toledo. Ellos tendrán que establecer bajo qué medios va a venir, si en vuelo particular o comercial”, indicó.