El abogado de la exministra Betssy Chávez aseguró que ella no podría allanarse a una prisión preventiva como la que está pidiendo la fiscalía en su contra porque se trataría de una medida arbitraria y desproporcionada, al indicar que la desaforada parlamentaria ha tenido una buena conducta procesal.

Erwin Siccha, quien asumió la defensa legal de Chávez Chino, reiteró lo que dijo a mediados de marzo sobre un posible pedido de prisión preventiva contra la exministra de Pedro Castillo.

“No podría allanarse a una prisión preventiva si consideramos que es una medida arbitraria y desproporcional. Hemos presentado no solo una conducta procesal intachable y no solo ahora o de hace una, dos o tres semanas. Desde que iniciaron las investigaciones contra mi patrocinada en todos los procesos fiscales en su contra tenemos un comportamiento procesal intachable”, señaló a RPP.

La fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra tres exministros del gobierno de Pedro Castillo investigados por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022: Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, quienes estuvieron en Palacio de Gobierno el día de los hechos.

La solicitud parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que los acusa de ser coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

Siccha reiteró que no hay elementos probatorios que permitan sospechas que Betssy Chávez tuvo participación en el golpe de Estado y que los videos de los momentos antes y después del mensaje a la Nación de Castillo Terrones solo corroboran lo que dijo desde el primer momento.

“Para buscar una prisión preventiva no podemos basarnos en especulaciones o conjeturas. Debe haber elementos graves sobre la responsabilidad final de una persona respecto a un determinado hecho [...] No hay ninguna información adicional, los videos no aportan ningún dato adicional y por el contrario ratifican la versión de nuestra patrocinada”, manifestó el abogado.

También reiteró que Chávez Chino acatará la medida y que, si llegan a dictar prisión preventiva, la apelarán en la instancia superior.

“Es una mujer que está dispuesta a aceptar las decisiones jurisdiccionales y consideramos que una decisión emitida del Poder Judicial debe ser acatada. Ello no implica que no pueda ser cuestionada”, acotó.