El abogado del ministro Geiner Alvarado, Elius Arismendiz, aseguró a El Comercio que su defendido no se acogió a su derecho a guardar silencio en su declaración ante la fiscalía de este viernes y que está dispuesto a “cooperar” con las indagaciones. Sin embargo, precisó que el titular del MTC se mantiene en su tesis de inocencia, lo que descarta la posibilidad de acogerse a un proceso de colaboración eficaz.

Arismendiz indicó que su cliente concurrió la mañana del viernes a la sede central del Ministerio Público tras haber sido citado para declarar en calidad de investigado, luego de que la semana pasada la fiscal de la Nación le inició una investigación por presunta organización criminal junto a Pedro Castillo por el caso de las obras en Anguía. La diligencia duró unas seis horas.

“Hemos iniciado esta tarea de descargo ante la Fiscalía de la Nación. Ha terminado su primer acto de investigación formal: la rendición de su testimonio como imputado”, sostuvo. “El está cooperando, está declarando y seguirá esa línea mientras nosotros sigamos en la defensa”, agregó.

Geiner Alvarado se retiró de la fiscalía sin declarar a la prensa. (Foto: El Comercio)

Arismendiz indicó que la defensa del ministro “está en la línea de cooperar con la investigación. A pesar de que nos asiste el derecho de abstenernos de declarar, en este momento nosotros hemos prescindido de ese derecho y estamos prestos a cooperar con la investigación. Mi patrocinando está rindiendo su testimonio, a nivel de imputado, y está haciendo los actos de descargo”.

Se considera inocente

El abogado evitó dar detalles del contenido de su declaración y se limitó a decir que su defendido “está cooperando con los actos de investigación del Ministerio Público y está haciendo sus actos de descargo”. “Serán las autoridades fiscales que tomen la decisión que correspondan”, agregó.

Pese a ello, indicó que su patrocinado ya ha rechazado las imputaciones y que “seguimos en la misma línea”. “Hay una tesis de inocencia. Nosotros no estamos aceptando ningún cargo, hasta el momento, delictivo. Por el contrario, estamos haciendo una defensa de descargo y se está presentado los documentos objetivos, que son básicamente criterios técnicos para que el Ministerio Público pueda evaluar”, refirió.

El no aceptar cargos implica que Geiner Alvarado -al menos por el momento- no se someterá a algún proceso como el de colaboración eficaz, como han hecho Bruno Pacheco o Karelim López, o de confesión sincera, como Hugo Espino y Anggi Espino.

Arismendiz dijo no conocer sobre alguna medida solicitada por la Fiscalía de la Nación contra su defendido. Sobre la posibilidad de allanarse a un eventual pedido de impedimento de salida del país en su contra o entregar su pasaporte, respondió que “todavía no hemos evaluado esa posibilidad, no tenemos nada concreto. En su momento se tendrá que evaluar, de ser el caos, pero la línea de mi investigado es de cooperar”.