El abogado brasileño de Nadine Heredia, Marco Aurelio de Carvalho, saludó la decisión tomada por las autoridades de su país al suspender la cooperación judicial internacional en los casos vinculados a la empresa Odebrecht, ahora llamada Novonor.

“Damos nuestro caluroso aplauso para las autoridades del sistema de justicia brasileño. El Ministerio Público y el Poder Judicial Peruano no condenaron a Ollanta o Nadine con pruebas legales. Al contrario, no había pruebas”, dijo este sábado en RPP.

Según el abogado, la condena por el caso de los aportes al Partido Nacionalista se basó en dichos de colaboradores que buscaron ser corroborados en el sistema Drousys y MyWebDay de Odebrecht, que fueron declaradas como ilícitas en Brasil.

En esa línea, acusó al fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, de mentir al minimizar cualquier impacto que pueda tener la suspensión de la cooperación judicial de Brasil.

“Rafael Vela miente, es una mentira. Nadine y Ollanta fueron condenados en base a palabras de un delator, solo por las palabras. Este delator recurrió a un sistema de Odebrecht, MyWebDay, un sistema que en Brasil fue considerado ilegal. Entonces tenemos solamente palabras”, indicó.

Marco Aurelio de Carvalho también explicó que le han recomendado a Nadine Heredia que inicie el proceso para adquirir la condición de refugiada, además del asilo diplomático que le permitió salir del Perú.

“Orientamos a Nadine a pedir refugio porque es más seguro, más sólido (...) Si cambia el gobierno, no pasa nada. Nadine continúa en Brasil donde fue muy bien recibida. Respetamos mucho su historia y la de su marido. No cambiará nada si conseguimos refugio. Es mejor, porque es más sólido, hay una corte que va a tomar una decisión que no se puede revertir con la extradición”, comentó en alusión a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).

El abogado, pese a esto, aseguró que “Perú tendrá de vuelta a Nadine como una mujer inocente en breve”, y dijo confiar en que la sentencia en su contra será revertida en el Poder Judicial.