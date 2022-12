El abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, reconoció que estuvo preso por terrorismo entre los años 1992 y 2004, tal y como se informó en un reportaje luego que participara en la audiencia de apelación contra la prisión preventiva del expresidente. Todo esto antes de perder los papeles en una entrevista cuando se le consultó por haber firmado los planillones para inscribir como partido al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Estos hechos difundidos por Perú21 fueron confirmados por el abogado, quien dijo que se buscaba desviar la atención a un tema personal en lugar de centrar el debate en los argumentos de la prisión preventiva contra Pedro Castillo.

Sin embargo, a pesar de reconocer que estuvo preso por terrorismo, Robles negó ser terrorista y aseguró que fue un inocente incriminado falsamente.

“Yo no he sido, no soy, nunca he sido terrorista. A mí, como muchas personas inocentes que han sido incriminadas de manera falsa durante la dictadura de Fujimori Montesinos”, manifestó en una entrevista a Exitosa este 29 de diciembre.

El abogado aseguró que “en dos instancias” se resolvió su situación y fue absuelto tras cumplir diez años de prisión que, según dijo, solo fue preventiva.

“[¿Prisión preventiva por diez años?] Sí, así era. Para determinar si una persona es culpable o inocente, ¿cuál es el documento idóneo? Podía haber estado 30 o 40 años. El tema es que muestre un documento donde se declara mi culpabilidad”, exigió el defensor legal de Pedro Castillo.

La entrevista en Exitosa se vio interrumpida luego que se le consultara por la firma que se encontró en un planillón para inscribir como partido político a Movadef y Wilfredo Robles levantara la voz para asegurar que así como ese planillón, ha firmado muchos otros incluso para el Apra.

Tras insultar a la periodista que lo entrevistaba y perder los papeles, el abogado de Pedro Castillo se retiró del lugar.

Según informó Perú21, Wilfredo Robles Rivera fue detenido el 23 de julio de 1992 a la edad de 22 años, luego que otro intervenido, Jacinto Illanes Bautista, lo señalara como el encargado de entregarle cargas explosivas en el distrito de Santa Anita.

Según la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), el abogado purgó prisión desde el 12 de noviembre de 1992 hasta el 31 de enero del 2004 por el delito de terrorismo.

Robles representó la defensa legal de Pedro Castillo en la audiencia de este 28 de diciembre, cuando la Corte Suprema evaluó la apelación que presentaron contra los 18 meses de prisión preventiva que fueron dictados en primera instancia en su contra.