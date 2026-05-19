El abogado Julio Midolo, defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuestionó en el podcast ‘Siempre a las 8′, una demanda presentada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, para despojar al exmandatario de dos inmuebles, uno de ellos, donde actualmente reside.

Según indicó, la acción no solo alcanza a un inmueble contiguo a la vivienda de la calle Choquehuanca, en San Isidro, sino también a la propia casa donde vive el exjefe de Estado.

“Pretenden despojar al señor Kuczynski y a su familia de las propiedades y dejarlo en la calle, aduciendo que habrían sido adquiridas con bienes de procedencia ilícita”, manifestó.

La defensa sostuvo, además, que la admisión de la demanda contradice un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional. En esa línea, Midolo afirmó que una jueza del Segundo Juzgado de Extinción de Dominio aceptó tramitar el caso pese a existir, según dijo, una prohibición establecida por el máximo intérprete de la Constitución.

El abogado añadió que el tema volverá a ser evaluado próximamente por el Tribunal Constitucional, pero se corre el riesgo de que el Poder Judicial resuelva antes sobre ello.

Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski afirmó que afronta el proceso “con calma y estoicismo”, aunque rechazó que se pretenda vincular sus inmuebles al caso Odebrecht.

“Esas casas no tienen nada que ver con Odebrecht. No se puede pretender que Odebrecht las pagó; las pagué yo con mis ahorros después de trabajar años y años”, declaró el exmandatario.

Asimismo, sostuvo que la medida representa “un atentado contra el derecho a la propiedad”, principio reconocido en la Constitución.

El caso se enmarca en las investigaciones fiscales y procesos de extinción de dominio vinculados a presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht y exfuncionarios peruanos. PPK ha negado reiteradamente que sus bienes tengan origen ilícito.