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Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski.
Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski.
Por Redacción EC

El abogado Julio Midolo, defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuestionó en el podcast ‘Siempre a las 8′, una demanda presentada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, para despojar al exmandatario de dos inmuebles, uno de ellos, donde actualmente reside.

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