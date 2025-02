En Junín, desde por lo menos el 2014, Lazo estuvo involucrado en pesquisas en torno a Cerrón y a sus funcionarios más cercanos del gobierno regional. Primero como fiscal adjunto provincial y ya luego como fiscal provincial, siempre en el subsistema anticorrupción. El 22 de agosto del 2023 renunció finalmente a su cargo, cuando aún estaba en vigor una suspensión impuesta en su contra.

Y a casi 12 meses de su renuncia, los primeros días de agosto del 2024 Lazo empezó a frecuentar el Congreso. Ello hasta que llegó a ser contratado, en setiembre pasado, como nuevo asesor II de la Comisión de Justicia, un grupo ciertamente clave que preside el legislador Isaac Mita Alanoca (Perú Libre) y desde el cual se alistaron normas nefastas, como la eliminación de la detención preliminar. Casi en paralelo, mientras se le contrataba en el Legislativo, en Junín se le formalizaba una pesquisa por presunto cohecho pasivo específico.

Lazo fue nombrado fiscal provincial en el 2014 por el otrora CNM.

—¿Información privilegiada?—

Según documentación a la que accedió El Comercio, el 25 de setiembre pasado, la fiscalía superior anticorrupción de Junín formalizó investigación preparatoria en contra del exfiscal Lazo. También en contra de Juan Carlos Quispe Ledesma, otrora alcalde provincial de Huancayo por Perú Libre y quien es sindicado cabecilla de la presunta organización criminal Los Tiranos del Centro. El caso acaba de ser declarado complejo y sigue abierto.

La fiscalía sigue el rastro de los presuntos vínculos entre ambos e investiga la influencia que habría tenido Quispe Ledesma –quien asumió el municipio en agosto de 2019– en las investigaciones fiscales que Lazo y sus fiscales adjuntos tenían a su cargo, y en las cuales estaban involucrados miembros y allegados al partido Perú Libre.

A cambio de esta llegada, Lazo, según la hipótesis de la fiscalía, “habría aceptado un beneficio indebido” por parte del exalcalde: la designación de su conviviente –en diciembre del 2019– como directora de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en representación de la municipalidad provincial, siendo ratificada continuamente hasta que a fines del 2022 la nombró, incluso, presidenta del directorio.

Como parte de la investigación por Los Tiranos del Centro, se interceptaron legalmente dos comunicaciones ya conocidas entre ambos de enero del 2020, en que coordinan un encuentro y donde el entonces alcalde se refiere al fiscal como “doctito”. Según Lazo, el encuentro nunca se materializó.

Pero, además de ello, el levantamiento del secreto de las comunicaciones también ha permitido establecer que no habrían sido las únicas veces. Desde otro número registrado a nombre de Lazo, se sostuvieron hasta 19 comunicaciones con el número de Quispe Ledesma, entre el período 2019 y 2022.

Todo esto haría denotar, para la fiscalía, “una cercanía innegable” entre ambos, pero a pesar de ello estos se abstuvieron a contestar si mantienen algún vinculo cuando fueron convocados a declarar ante el despacho fiscal.

“Si bien no ha llegado a conocer investigaciones contra Juan Carlos Quispe Ledesma, sí se avocó a aquellas seguidas contra afiliados y allegados al partido Perú Libre, como es el caso de Vladimir Cerrón, Henry López [...] todos en su actuación como funcionarios del Gobierno Regional de Junín en la gestión 2011-2014 y 2019-2022″, se indicó al formalizar la pesquisa.

—Quejas y procesos—

Lazo también tiene cinco sanciones disciplinarias en su contra durante su paso como fiscal y emitidas por el órgano de control del Ministerio Público, de acuerdo con un reporte obtenido por este Diario. Otra larga lista de quejas figuran aún en trámite.

Dos de las sanciones son amonestaciones, mientras que otras dos son de suspensión. Primero, una por tres meses por falta grave, al haber concluido una investigación más de dos años y cuatro meses después de haber vencido el plazo, lo que –se determinó– generó demoras y una afectación al debido proceso.

La segunda, por falta grave, al haber frustrado y retrasado una audiencia de acusación fiscal que tenía carácter inaplazable. Se le impusieron otros seis meses.

Un último caso, que gatilló la propuesta de destitución, es por haber emitido un requerimiento de sobreseimiento sin la debida motivación. Al respecto, Lazo refirió que las amonestaciones “son antiguas” y que las suspensiones están judicializadas. Y que la propuesta de destitución luego fue declarada nula.

“Yo no he hecho nada malo”

El exfiscal Aladino Lazo negó todas las imputaciones que obran en el expediente fiscal. Aseguró que no tiene “ningún vínculo” ni amistad con el exalcalde Quispe Ledesma y que su esposa —refirió— trabajó en la municipalidad desde el 2011, a lo largo de diferentes gestiones. Y que “por decoro”, se apartó de ver casos que tienen que ver con el municipio.

“El fiscal me ha pedido hasta comparecencia con restricciones, lo cual el juez no le ha aceptado porque, tal como lo explicó, no hay un hecho concreto, un hecho que diga que yo he pedido plata, favores o he archivado”, refirió en una entrevista con El Comercio.

Sobre las 19 llamadas, aseguró que, si bien el número celular estaba a su nombre, era utilizado por su esposa. Sobre su trabajo en la comisión del Congreso, dijo que recibió la invitación de un amigo para presentar sus documentos. “Y ahí en ningún momento trabajé con gente de Perú Libre, ahí conocí al doctor Mita y nadie más”, acotó. Precisó que dejó de trabajar el 31 de enero pasado por diferentes motivos.

Respecto a las sanciones disciplinarias de la autoridad de control, refirió que las amonestaciones “son antiguas” y que las suspensiones están judicializadas. Y que la propuesta de destitución luego fue declarada nula.

“Lo que yo siempre he dicho: esa investigación va a continuar, sí, lo dejo que continúe, sí, porque yo soy el número uno en ver que se esclarezca este tema. Nada me cuesta presentar mi tutela, control de plazo, mi habeas corpus. Lo único que he hecho es apersonarme. Yo no he presentado ningún documento porque yo tengo en mi cabeza que yo nunca he hecho nada malo”, remarcó sobre la pesquisa fiscal.