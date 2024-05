Miguel Atala , exdirectivo de Petroperú, señaló en una audiencia judicial que entregó al expresidente Alan García Pérez la suma de US$ 1′335,000 , como parte del dinero que le habría depositado previamente la empresa constructora Odebrecht en una cuenta bancaria en Andorra.

Dicha afirmación la hizo ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en calidad de prueba anticipada, en el proceso penal que se sigue contra Luis Nava Guibert, Enrique Cornejo Ramírez y otros.

En su declaración, Atala señaló que la entrega del dinero a Alan García se hizo en 43 oportunidades, entre los años 2010 y 2017, y en lugares como Palacio de Gobierno, la Universidad San Martín de Porres o en sus domicilios.

Además, detalló que la entrega del dinero se hacía en cantidades que oscilaban entre los 20,000 y 40,000 dólares, hasta completar la cantidad de US$ 1′335,000, monto que incluía los intereses ganados en la banca.

Para ello, según su relato, previamente abrió una cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra de la off shore Ammarin Investment INC, a pedido de Luis Nava Guibert, y recibió cinco depósitos de la empresa Kleinfeld, que sumó un total de US$ 1′312,000, entre los años 2007 y 2008.

Incluso, Atala señaló que Alan García y Nava Guibert le señalaron que los depósitos estaban destinados al primero de los nombrados, por lo que debía devolvérselos en efectivo y en cantidades menores.

La declaración testimonial de Atala se da como parte de la investigación preparatoria por los delitos de colusión y lavado de activos en contra de los funcionarios del gobierno del expresidente Alan García.

La audiencia judicial continuará el 8 de mayo, fecha en la cual concluirá el interrogatorio del Ministerio Público y se iniciará el contrainterrogatorio de las defensas de los investigados.

El interrogatorio del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato.

Posición del Apra

En el 2019, cuando se conoció la declaración de Atala ante el Ministerio Público, los entonces legisladores del Partido Aprista pidieron pruebas de la confesión que hizo a la fiscalía respecto a que $1,3 millones que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en la Banca Privada de Andorra (BPA) eran para el ex presidente.

“Lo primero que debemos señalar es que declaraciones de ese tipo tienen que ser corroboradas, contrastadas y estar acompañadas de pruebas, puesto que el solo señalar a una persona que está muerta como la autora de un delito sería sumamente fácil para cualquier otro inculpado y sería un mecanismo realmente muy sencillo de liberarse de imputaciones de carácter penal”, afirmó el otrora parlamentario Mauricio Mulder en una conferencia de prensa desarrollada el 30 de abril del 2019.

En la misma línea se pronunció el exlegislador Jorge del Castillo, quien afirmó que la versión de Atala buscaría “liberarse de responsabilidades”.

“Muerto Alan García, entonces personas que tenían una detención preliminar, ante la inminencia de una prisión preventiva hasta por tres años, empiezan a dar versiones para liberarse de esa responsabilidad. De hecho, el señor Atala ya no va en prisión preventiva a un penal, va a una detención domiciliaria”, comentó.