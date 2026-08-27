Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) realizó el último miércoles, 26 de agosto, diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) | Foto: Manuel Melgar
Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) realizó el último miércoles, 26 de agosto, diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) | Foto: Manuel Melgar
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) realizó el último miércoles, 26 de agosto, diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), con la finalidad de recabar documentación relacionada con la contratación de una madre y una hija.