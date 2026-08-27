La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) realizó el último miércoles, 26 de agosto, diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), con la finalidad de recabar documentación relacionada con la contratación de una madre y una hija.

Las diligencias se desarrollaron a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, y tuvieron como objetivo determinar si la designación de Sofía Aguayo Morales, en el cargo de gerenta general de la BNP, y la contratación de su madre, Lourdes Morales Morote, como trabajadora del despacho del ministro Alberto Beingolea, revisten carácter penal.

Esta diligencia se realizó días después que el portal de investigación Lima Gris revelara la contratación de dos exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC), Sofía Aguayo Morales, en el cargo de gerenta general de la BNP, y de su madre, Lourdes Morales Morote, como trabajadora del despacho ministerial. De acuerdo con el citado medio, ambas mujeres habrían sido favorecidas por ser personas que mantienen una cercanía política con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

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El portal de investigación Lima Gris reveló que Sofía Aguayo Morales asumió el cargo de gerenta general de la Biblioteca Nacional del Perú (con un sueldo de S/15.600) el pasado jueves 6 de agosto, pese a que no cuenta con el perfil profesional requerido para ejercer dicha función.

Su más reciente trabajo fue como subdirectora de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Dirección de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Antes estuvo como secretaria del Ministerio del Interior, y también trabajó como abogada de la Municipalidad de Lima (seis meses) y en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (dos años).

Lima Gris señala que Aguayo Morales, en la ATU, es investigada por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, en agravio del Estado.

En el caso de la señora Lourdes Beatriz Morales Morote, madre de Sofía Aguayo Morales, Lima Gris informó que el pasado 8 de agosto se habilitó una orden de servicio a su nombre por un monto de S/ 32.500 por prestar servicios durante 145 días, sin que esta persona cuente con grados o títulos universitarios registrados ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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