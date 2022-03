Conforme a los criterios de Saber más

El condenado expresidente Alberto Fujimori, quien purga 25 años de cárcel por los Casos de Barrios Altos y La Cantuta, será excarcelado en las próximas horas. Esto luego de que el Tribunal Constitucional publicara la tarde del lunes su resolución a favor del exmandatario y en la que ordena su “libertad inmediata”.

Dicho fallo, de 102 páginas, aprobado por mayoría, restituye el indulto humanitario y gracia presidencial que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori Fujimori, en el 2017. El exgobernante fue condenado por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.

El documento señala que el juez supremo -que anuló el indulto en el 2018- no estaba facultado para hacerlo. Además, no hubo base legal para dejar sin efecto el indulto, ya que solo se fundamentó en la presunción de irregularidades que no se han probado; y que el indulto se otorgó por el grave estado de salud del favorecido.

Votaron a favor, el presidente del TC, Augusto Ferrero (con uso de voto dirimente) y los magistrados Ernesto Blume y José Luis Sardón. Mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra.

En su voto, Ledesma sostuvo que no había argumento legítimo que ampare el pedido y que la sentencia ha dañado gravemente la legitimidad constitucional peruana.

Estas son las conclusiones del voto en contra de Ledesma:

