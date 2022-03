El Tribunal Constitucional publicó la tarde del lunes su resolución a favor del condenado expresidente Alberto Fujimori, quien purga 25 años de cárcel por los Casos de Barrios Altos y La Cantuta. En dicho fallo, de 102 páginas, se ordena la “excarcelación inmediata” del exmandatario, la que se estaría ejecutando en las próximas horas.

La resolución del TC, aprobada por mayoría, restituye el indulto humanitario y gracia presidencial que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori Fujimori, en el 2017. El exgobernante fue condenado por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.

Esta es la parte resolutiva del fallo del TC que consta de más de 100 páginas





#LoUltimo Tribunal Constitucional publicó resolución a favor de Alberto Fujimori. TC ordena su excarcelación tras restituir su indulto humanitario y gracia presidencial.@Politica_ECpe pic.twitter.com/JArWQEMhaN — Karem Barboza (@karembq) March 28, 2022





El documento señala que el juez supremo -que anuló el indulto en el 2018- no estaba facultado para hacerlo. Además, no hubo base legal para dejar sin efecto el indulto, ya que solo se fundamentó en la presunción de irregularidades que no se han probado; y que el indulto se otorgó por el grave estado de salud del favorecido.

Votaron a favor, el presidente del TC, Augusto Ferrero (con uso de voto dirimente) y los magistrados Ernesto Blume y José Luis Sardón. Mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra.

En su voto, Ledesma sostuvo que no había argumento legítimo que ampare el pedido y que la sentencia ha dañado gravemente la legitimidad constitucional peruana.

Estas son las conclusiones del voto en contra de Ledesma:

