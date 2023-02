La fiscalía realizó una diligencia en el Ministerio de Trabajo para revisar documentos relacionados a la investigación contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por el presunto delito de colusión agravada por la contratación de un familiar suyo en este sector.

“La Fiscalía de la Nación realiza diligencia de exhibición de documentos en la sede del Ministerio de Trabajo, tras el inicio de la investigación por el presunto delito de colusión agravada. La finalidad es conocer las resoluciones de designación y expedientes de contrataciones”, informaron este miércoles.

El fiscal encargado del proceso fue Alain Flores, del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, quien visitó el Despacho Ministerial, además de las oficinas de Recursos Humanos y de Control Interno.

El martes 14, el Ministerio Público informó sobre la apertura de una investigación preliminar contra Alberto Otárola a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En la misma carpeta se incluyó también al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén, y a Carola Gisella Rodríguez Bringas como presunta cómplice.

Según informó ‘Hildebrandt en sus trece’, Rodríguez Bringas, quien sería la excuñada de Alberto Otárola, fue designada el 21 de enero por el ministro Adrianzén como asesora II del Despacho Ministerial.

Alberto Otárola respondió ante esta apertura de investigación asegurando que está dispuesto a colaborar con el proceso, pero descartando haber tenido alguna injerencia en la contratación de Rodríguez.

“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, escribió en Twitter.