Aldo Vásquez Ríos, designado como el primer miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aseguró que todos los integrantes de este nuevo organismo que reemplazará al desactivo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tienen la obligación de brindar “las explicaciones” que se requieran, ya que -afirmó- la ciudadanía tiene el derecho de informarse.

El Comercio, reveló este viernes que dos de los abogados elegidos para la JNJ, Marco Tulio Falconí Picardo y María Zavala Valladares, sostuvieron diversas comunicaciones con algunos personajes implicados por el Ministerio Público en dicha organización. Entre estos, está el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, quien es sindicado como el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“La ciudadanía tiene el más perfecto derecho de informarse y los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia tenemos, por cierto, la obligación de dar todas las explicaciones que correspondan respecto a cualquier circunstancia que nos involucre”, dijo Vásquez.

Agregó que él confía en las explicaciones que puedan dar los dos abogados relacionados con el exjuez supremo y que aún es muy pronto para sacar conclusiones de algún hecho irregular.

“Creo que cada uno de las personas señaladas darán las explicaciones que seguramente corresponden”, aseguró.

“Me preocupa en general que la Junta Nacional de Justicia pueda instalarse en las mejores situaciones y que pueda sobre todo dar desde un inicio las mayores garantías de transparencia, de independencia e idoneidad para la función”, aseveró.

Por último, señaló que en caso de que algún miembro de la JNJ tenga algún tipo de relación con una persona involucrada en un proceso, estos deberían evaluar su inhibición al momento de revisar un caso.

“Yo no me pronuncio sobre casos singulares en este momento porque no los conozco, pero lo que sí puedo decir de un modo general es que la inhibición es por supuesto una figura que corresponde a situaciones en las cuales puede haber algún tipo de conflicto de interés”, sentenció.

En diálogo con El Comercio, Falconí sostuvo que se trata de coordinaciones en el 2017, para la presentación de su libro sobre el secreto bancario y el exjuez César Hinostroza se encargó del aspecto penal. Mientras que, en el caso de las llamadas con Tomas Aladino Gálvez, fue porque había publicado un libro sobre sobre lavado de activos, tema relacionado a investigaciones que realizaba.

María Zavala, por su parte explicó cada una de las llamadas con personajes implicados en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. En el caso de Hinostroza, aseveró, se trataba de saludos por su designación como juez o para hacerle llegar las quejas por la falta de atención en las citas judiciales.

Cabe recordar que una de las primeras tareas que deberá realizar la JNJ es revisar los nombramientos de jueces y fiscales que el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hizo desde el 2015. También deberá resolver las propuestas de destitución de jueces y fiscales en todo el país.