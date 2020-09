Conforme a los criterios de Saber más

El juez federal del Norte de California en Estados Unidos, Thomas Hixson, realizará una audiencia virtual para revisar las condiciones de la fianza que presentó el expresidente Alejandro Toledo cuando se le impuso la orden de arresto domiciliario en el marco del pedido de extradición en su contra formulada por el Estado peruano por el Caso Odebrecht.

Toledo Manrique, presidente del Perú entre el 2001 y el 2006, se encuentra afrontando un juicio de extradición en EE.UU tras ser acusado de recibir un presunto soborno de US$35 millones a cambio de otorgar irregularmente el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.

La fiscalía ha solicitado 20 años y seis meses para Toledo, a quien acusó de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en perjuicio del Estado.

Según la resolución a la que accedió El Comercio, el juez Hixson convocó a una audiencia para el próximo viernes 2 de octubre a las 2:00 p.m. hora de California ( 4:00 p.m. en Perú), en la que deberá estar presente la defensa legal de Alejandro Toledo.

El documento con el informe de la situación de la fianza fue preparado por Nelson Barao, oficial de servicios previos al juicio.

Resolución del juez Thomas S. Hixson en la que convoca a una audiencia virtual para revisar la fianza de Alejandro Toledo.

Actualmente, el otrora líder de Perú Posible cuenta con una orden de arresto domiciliario con licencia para ausentarse de su domicilio hasta por cuatro horas al día; no obstante, porta un sistema de GSP para su vigilancia.

En marzo de de este año se dispuso su excarcelación tras ser detenido en julio del 2019 como parte del proceso de extradición en su contra. Desde entonces, el expresidente peruano violó la restricción que se le impuso hasta en cuatro oportunidades e, incluso, la judicatura le impuso un llamado de atención.

Como parte de las reglas impuestas, Toledo Manrique debía pagar una fianza de $1 millón de dólares. De estos, US$500 mil debían ser entregados en efectivo y el resto asegurados en bienes. Su esposa, Eliane Karp de Toledo, como se ha conocido, entregó US$175.000 y el resto sería entregado por amigos de la familia.

Hasta el pasado mes de agosto, los amigos de Toledo han venido asegurando sus bienes para respaldar la fianza del exjefe del Estado, según se ha registrado en el expediente del caso.

Semanas atrás, el juez Hixson rechazó un pedido de Alejandro Toledo, quien, a través de su defensa, había solicitado se declare improcedente el pedido de extradición. La defensa del expresidente alegó que no se había cumplido con los requisitos del Tratado de Extradición entre Perú y EE.UU, y que no se había formulado una acusación. Además, alegó que no se habría configurado el delito de tráfico de influencias que inicialmente estaba formulado en la solicitud.

