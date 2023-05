El fiscal José Domingo Pérez citó al expresidente Alejandro Toledo para que declare como testigo en su investigación al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield. Este último fue ministro de Economía y Finanzas y jefe del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Toledo Manrique (2001-2006).

De acuerdo con el documento enviado por el Ministerio Público al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), La diligencia se realizará el lunes 8 de mayo, a las 11 a.m., en el penal de Barbadillo, en Ate.

La investigación que se le sigue a Kuczynski Godard es por la presunta comisión del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado peruano. Él afronta la investigación en libertad, luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera modificar la medida de arresto domiciliario por la de comparecencia con restricciones.

Como se recuerda, en este caso también están incluidos, además del exmandatario, Gloria Kisic Wagner, Gerardo Sepúlveda y José Luis Bernaola Ñufflo.

La indagación incluye a las empresas Westfield Capital y First Capital. Ambas obtuvieron contratos para realizar asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.

Entre 2004 y 2007, la constructora brasileña pagó, mediante la concesionaria Trasvase Olmos, la suma de US$ 64,637 a Westfield Capital por las asesorías financieras, mientras que First Capital habría recibido US$ 1′132,287 entre el 2006 y el 2013 por el mismo concepto.

Alejandro Toledo fue extraditado al Perú el pasado 23 de abril desde Estados Unidos para ser procesado por el caso Interoceánica, ya que es acusado de recibir una coima de de la empresa constructora Odebrecht para adjudicarse la licitación de dicha obra.