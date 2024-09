Michelle Maiman, hermana del fallecido empresario Josef Maiman, declaró este martes 10 de setiembre como testigo en el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por el Caso Interoceánica Tramos 2 y 3.

Inicialmente, la mujer, que se conectó a la audiencia desde Israel, dijo que se abstendría de declarar porque viene afrontando un control de acusación por hechos que guardan similitud con ese caso.

“Quiero señalarles que mi persona viene siendo procesada en otra carpeta por hechos que tienen relación con este caso. Por tanto, deseo no declarar, deseo abstenerme de declarar”, expresó.

Sin embargo, poco después Maiman respondió brevemente a las preguntas del abogado de Toledo Manrique, Roberto Siu, y del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato.

“Lo vi una vez en la casa de mi hermano (a Alejandro Toledo)”, dijo al detallar que el suceso ocurrió en una reunión en la residencia de Josef Maiman, a donde asistieron más de 100 personas y que imaginó que eran amigos.

Tras negar que no tiene ninguna relación con empresas ligadas a la brasileña Odebrecht, Michelle Maiman dijo que su labor consistía en apoyar a su hermano en las transferencias bancarias.

“Yo asistía a mi hermano haciendo pagos, transferencias de dinero que él me ordenaba. Mi hermano me decía: transfiere tal cantidad a tal cuenta. Él me dictaba la cantidad, me decía a dónde”, subrayó.

Como se recuerda, el empresario israelí Josef Maiman falleció en octubre del 2021 a los 75 años, confirmó a El Comercio su abogado Julio Mazuelos. El deceso fue también reportado por el portal Hareetz.

Maiman estuvo involucrado en los últimos años de su vida en las investigaciones del Ministerio Público por el caso Lava Jato, específicamente contra el expresidente Alejandro Toledo, donde participó como testigo de presuntas transferencias ilícitas entre Odebrecht y el exmandatario.

Con Toledo Manrique prófugo en Estados Unidos, confesó al detalle cómo tranzó con Odebrecht la recepción de coimas a favor del exmandatario a través del uso de sociedades y firmas vinculadas a su nombre en el extranjero.