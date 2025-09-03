Redacción EC
Redacción EC

El Poder Judicial (PJ) dictará hoy, miércoles 3 de septiembre, la que podría ser una , para quien la fiscalía pide 16 años y ocho meses de prisión por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del denominado caso Ecoteva.

Alejandro Toledo EN VIVO | Últimas noticias de la lectura de sentencia por el caso Ecoteva

12:24

Publicación del Poder Judicial en redes sociales

12:12

Toledo ya está en prisión por el caso Odebrecht

Como se recuerda, el expresidente Alejandro Toledo ya cumple una condena a 20 años y seis meses de cárcel, por delitos de corrupción, por recibir US$30 millones de la empresa Odebrecht. 

12:08

En el caso que se conoce como Ecoteva, el Ministerio Público ha solicitado 16 años y ocho meses de cárcel para Toledo y Karp, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos agravado. 

12:04

De acuerdo con la Fiscalía de Lavado de Activos, serían US$5’126.715,96 los que Toledo, Eliane Karp y allegados habrían lavado a través de la compra de inmuebles y pago de hipotecas en nuestro país. 

12:03

El pago millonario que se hizo para la adquisición de una casa y una oficina en Surco provino de la ‘offshore’ constituida en Costa Rica Ecoteva Consulting Group, una de las empresas que habrían sido creadas para el blanqueamiento del dinero ilícito que Toledo recibió en coima de empresas brasileñas como Odebrecht. 

12:02

El Poder Judicial realizará la audiencia a las 2 p.m. En la misma también se dictará su fallo en contra de Avraham Dan On, exjefe de seguridad de la Presidencia durante el gobierno de Toledo; y Shai Dan On, el hijo del ciudadano israelí. 

11:59

Alejandro Toledo, expresidente peruano, podría recibir hoy, miércoles 3 de agosto, una segunda sentencia condenatoria, por el presunto delito de lavado de activos, esta vez por el caso Ecoteva. La fiscalía pide para el exmandatario 16 años y ocho meses de cárcel.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

Video recomendado

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC