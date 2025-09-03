El Poder Judicial (PJ) dictará hoy, miércoles 3 de septiembre, la que podría ser una segunda sentencia condenatoria contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, para quien la fiscalía pide 16 años y ocho meses de prisión por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del denominado caso Ecoteva.

Alejandro Toledo EN VIVO | Últimas noticias de la lectura de sentencia por el caso Ecoteva

