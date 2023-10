El Poder Judicial (PJ) inicia este lunes 16 de octubre a las 9:00 a.m. el juicio oral contra el ex jefe de Estado por las presuntas coimas que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht. Finalmente, entramos ante la fase estelar de este caso.

Como epílogo de un proceso que comenzó el 2017, será en este juicio donde se determinará si Alejandro Toledo es culpable de lo que se le acusa: recibir más de US$ 30 millones de Odebrecht por la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

De probarse su culpa, se enfrenta a una posible condena de 20 años y 6 meses. Así lo ha pedido el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, quien será el encargado de sustentar su acusación por los delitos de colusión y lavado de activos.

José Domingo Pérez sustentará la acusación de la fiscalía contra el expresidente Alejandro Toledo (Foto: GEC)

Por su parte, la Procuraduría del Caso Lava Jato, liderada por la abogada Silvana Carrión, solicita el pago de S/ 1.800 millones y US$ 400 millones por reparación civil. El monto será hecho entre todos los acusados que sean declarados culpables al final del juicio.

El Ministerio Público acusa a Alejandro Toledo de haber pactado con Odebrecht, en el 2004, el pago de US$ 35 millones (colusión). La colusión se habría concretado en doce actos entre 2004 y 2005, cuando se firmó el contrato para el proyecto.

Luego, se le acusa de montar una estructura financiera para captar ese dinero ilícito a través de empresas de su amigo Josef Maiman (lavado de activos). Entre 2006 y 2010, de acuerdo con tesis de la fiscalía, la constructora depositó US$ 30′268,386 salidos de su ‘Caja 2′ o división de sobornos.

Se trata del monto más alto que se habría pagado dentro del caso Lava Jato en el Perú, muy por encima de los US$ 8 millones del caso Metro de Lima o los US$ 11 millones en aportes en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán.

Alejandro Toledo y su defensa niegan la acusación en todos sus extremos. El expresidente incluso ha alegado ser un perseguido político. En tanto, su abogado, Roberto Su, ha apuntado a supuestas contradicciones entre las versiones dadas por dos testigos claves: Josef Maiman (ya fallecido) y el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Alejandro Toledo y su abogado Roberto su, en la audiencia judicial de control de identidad luego de su extradición. Del otro lado, el fiscal del caso, José Domingo Pérez.

Lo que viene en el juicio

Alejandro Toledo se conectará virtualmente a la audiencia desde el penal de Barbadillo, donde cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva. Fue internado allí el 23 de abril, luego de ser extraditado al Perú desde EE.UU. por este mismo caso. Sus compañeros en el lugar son otros dos expresidentes: Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

La fiscalía, procuraduría, los otros seis acusados por este caso y sus abogados están citados de forma presencial. Si algún acusado no acude, será declarado reo contumaz y se ordenará su detención.

Los otros acusados son Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo; los exintegrantes del Comité de ProInversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font; y los empresarios constructores Fernado Camet Piccone,de JJ Camet; José Castillo Dibós,de ICCGSA; y Gonzalo Ferraro Rey,de Graña y Montero. José Graña y Hernando Graña, que estaban incluidos en la acusación, fueron retirados tras recibir sentencias de colaboración eficaz.

También participarán las defensa de las nueve empresas a las que busca cobrarse reparación civil, conocidas como terceros civiles responsables. Son cinco empresas del grupo Odebrecht y cuatro ligadas a sus exsocias peruanas: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.

TODOS LOS ACUSADOS

Acusado Pena solicitada Delitos atribuidos Cargo o función 1. Alejandro Toledo Manrique 20 años y 6 meses -Colusión (autor)

-Lavado de activos (autor) Presidente de la República (2001-2006) 2. Avraham Dan On 9 años -Colusión (cómplice primario) Exjefe de seguridad de Toledo 3. Sergio Bravo Orellana 9 años -Colusión (autor) Presidente del Comité de ProInversión 4. Alberto Pasco-Font 9 años -Colusión (autor) Integrante del Comité de ProInversión 5. Gonzalo Ferraro Rey 11 años y 6 meses -Lavado de activos (autor) Representante de Graña y Montero 6. José Castillo Dibós 20 años y 6 meses -Colusión (cómplice primario)

-Lavado de activos (autor) Representante de ICCGSA 7. Fernando Camet Piccone 20 años y 6 meses -Colusión (cómplice primario) Lavado de -activos (autor) Representante de JJ Camet

El juzgamiento estará a cargo del Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). El tribunal es presidido por la magistrada Catalina Pérez (presidenta) e integrado por los magistrados Ricardo Manrique y Juan Roldán.

El juicio comenzará este lunes con la acreditación de las partes. Luego vendrán sus alegatos de apertura de parte de la fiscalía, la procuraduría y las defensas de los acusados. Después se pasará a presentar las pruebas: habrá 127 testigos y 627 documentos por evaluar, además de peritos.

En la lista de testigos destacan el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los exministros René Cornejo Díaz y Carlos Bruce, el actual ministro del Interior Vicente Romero Fernández (exedecán de Toledo), los brasileños Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Raymundo Nonato Trindade, Antonio Martorelli, y el chileno Gerardo Sepúlveda, entre otros.

Todos ellos serán citados con el transcurrir de las audiencias. Luego de la evaluación de todas las pruebas, vendrán los alegatos finales y las declaraciones que quieran dar los propios acusados. Finalmente, se programará el adelanto de fallo o la lectura de la sentencia. Por la complejidad del caso, se estima que el juicio dure al menos un año.

Empresas a las que se busca cobrar reparación civil

Empresa Delito por el que se le procesa 1. Graña y Montero S.A.A. (hoy Aenza S.A.A.) Colusión 2. GyM SA (hoy Cumbra Perú S..A) Colusión 3. JJC Contratistas Generales S.A. Colusión 4. Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) Colusión 5. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción Lavado de activos 6. Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Lavado de activos 7. Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 Lavado de activos 8. Constructora Norberto Odebrecht S.A. - Matriz Brasil (hoy CNO SA) Lavado de activos 9. Constructora Norberto Odebrecht S.A. - Sucursal Perú (hoy CNO SA Sucursal Perú Lavado de activos

Fuentes ligadas al caso lo consideran el más sólido de la trama de Odebrecht en Perú. Además, comentan que la velocidad del juicio dependerá principalmente de la frecuencia con que el juzgado realice las audiencias. Por ahora, se han programado sesiones presenciales para este lunes 16 y martes 17.

Restricciones y turbulencias

Dada la trascendencia del caso, gremios periodísticos solicitaron la semana pasada a la CSNJPE garantizar el ingreso de la prensa a esas audiencias presenciales para una mejor cobertura. Sin embargo, el colegiado replicó en un comunicado que no permitirán el ingreso de periodistas por falta de aforo.

La respuesta fue considerada “inaceptable” por la Asociación Nacional de Periodistas. “Siendo un caso emblemático, se tiene que garantizar el acceso a prensa. Justicia TV no suple la pluralidad de la cobertura”, indicaron. Así, por ahora, el seguimiento que se le dará al juicio dependerá únicamente de la señal oficial del PJ.

En los otros dos juicios del caso Odebrecht que están en desarrollo, el de Ollanta Humala y el del Metro de Lima, los jueces de la CSNJPE tampoco han permitido que la prensa ingrese a las audiencias presenciales bajo excusas similares. En contraste, el juez Richard Concepción Carhuancho sí facilitó la labor de la prensa en las audiencias de control de acusación del caso de Alejandrto Toledo, desarrolladas entre abril y junio de este año.

El Poder Judicial rechazó ingreso de periodistas a audiencia de Alejandro Toledo.

Este nuevo juicio se dará en un contexto clave para el equipo especial Lava Jato, que ha denunciado ser víctima de una campaña de censura cuyo inicio coincidió con la extradición de Alejandro Toledo. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del grupo, y José Domingo Pérez afrontan procesos disciplinarios en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) solo por haber dado declaraciones sobre el caso del expresidente.

A solo días de este nuevo juicio, Rafael Vela fue suspendido por ochos meses y 15 días por la ANC-MP por haber criticado una decisión del Poder Judicial en otro proceso del caso Odebrecht, el de Keiko Fujimori. La sanción ha sido apelado y se hará efectiva si es confirmada en una segunda instancia.

Por otro lado, la futura declaración de Jorge Barata en el juzgamiento a Alejandro Toledo está en entredicho. La fiscalía ha pedido revocar su acuerdo de colaboración eficaz por no haber cumplido por declarar en el caso de Ollanta Humala.

La solicitud aún debe ser resuelta por el Poder Judicial y queda por verse si podrá declarar en este juicio antes de que se le revoque la colaboración. Si esto se concreta, además, la fiscalía deberá acusarlo y pedir que reciba una condena por los mismos hechos por su participación en los hechos que involucran al expresidente.

Jorge Barata, cuyo acuerdo de colaboración eficaz podría ser revocado en las próximas semanas, está en la lista de testigos de este juicio.

El largo camino al juicio

La indagación de este caso comenzó poco después del estallido de Lava Jato a nivel local, en diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante las autoridades de Estados Unidos el pago de coimas a funcionarios en Perú entre el 2005 y 2014. Los indicios apuntaron pronto a la Carretera Interoceánica, encargado a la constructora durante el gobierno toledista.

El equipo especial Lava Jato, entonces liderado por el fiscal Hamilton Castro, comenzó a investigar al exmandatario al poco tiempo. Sin embargo, no se solicitó ni se le impuso ninguna medid para asegurar que no pueda salir del país. En ese contexto, Toledo se fue a EE.UU. en enero del 2017 y no volvería hasta ser extraditado en abril del 2023.

En ese lapso, el caso avanzó en el Ministerio Público y el Poder Judicial. En febrero del 2017, la fiscalía logró que el juez Concepción Carhuancho le dicte prisión preventiva. Ello dio inicio a su proceso de extradición. En julio del 2018, el fiscal Rafael Vela asumió la dirección del equipo especial y las pesquisas a Toledo fueron encargadas al fiscal José Domingo Pérez.

Pérez terminó la investigación y presentó su acusación en agosto del 2020. Luego de varios vaivenes judiciales, el juez Concepción empezó la etapa de control de acusación en abril de este año, cuando Toledo estaba por ser extraditado al Perú. Superada esa fase, el magistrado ordenó en junio pasado que el caso finalmente pase a juicio oral para que se determine si el expresidente es culpable o no.