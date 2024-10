Ya todo lo relacionado al expresidente se dijo y se discutió a lo largo de más de 170 audiencias judiciales realizadas en los últimos doce meses. Por delante solo quedan dos cosas: las últimas palabras del acusado ante los jueces y la sentencia. Esta sentencia puede ser una condena de hasta 20 años y 6 meses para el exmandatario por haber recibido más de US$ 30 millones como coima de Odebrecht, o puede ser su absolución y libertad.

La penúltima audiencia del juzgamiento fue este martes. Se tenía previsto que las defensas de todos los acusados den allí sus alegatos de cierre, tal como hicieron la fiscalía y la procuraduría en la jornada previa. La exposición más esperada era la defensa del expresidente, el principal acusado. Luego, los mismos procesados tenían que tomar la palabra para una última intervención.

Sin embargo, las casi ocho horas -con un receso para el almuerzo- que duró la maratónica sesión no fueron suficientes para escuchar a los abogados de todos los procesados: el expresidente Alejandro Toledo, los exfuncionarios de ProInversión Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo Orellana, el exagente de seguridad presidencial Avi Dan On, y el empresario José Castillo Dibós; además de las empresas Odebrecht, ICCGSA y JJ Camet como “terceros civiles responsables”.

Cuando solo quedaba por delante la exposición de la defensa de Castillo Dibós y la empresa ICCGSA, ejercidas por el abogado César Nakazaki, los jueces del Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dispusieron continuar con él y con la intervención de los acusados este miércoles, en una nueva y última audiencia.

Esta se realizará este miércoles desde las 8:30 am en la sala de audiencias de la Dinoes, conectada al penal de Barbadillo, donde el ex líder de Perú Posible cumple prisión preventiva desde abril del 2023.

Alejandro Toledo ya tenía en sus manos las hojas impresas con el discurso que iba a dar a modo de “defensa material”, pero las tuvo que guardar para la audiencia de este martes. En la sesión, el expresidente se mostró con más calma que en la jornada previa, en la que gritó al fiscal y fue advertido por los jueces. Este miércoles, en cambio, reaía junto a su abogado, sonreía y conversaba con algunos de los abogados, y saludaba y sonreía para la prensa.

Según muestra una fotografía que captó El Comercio, su última intervención antes de ser sentenciado comenzará así: “Yo he sido elegido democráticamente para desempeñar el cargo de presidente de la república, cargo asumí (...) el 28 de julio del año 2001″. Luego, vendrá una referencia al compromiso con quienes fueron sus electores.

Apuntes de la defensa material de Alejandro Toledo en el cierre de su juicio por el Caso Interocéanica. Foto: GEC / Antonio Melgarejo / ANTONIO MELGAREJO

La intervención, cuyos tonos políticos se puede prever a partir de esa introducción, buscará complementar los alegatos finales que dio este martes su defensor legal, Roberto Su.

Ambas intervenciones, la de su abogado del martes y la suya de este miércoles, son las últimas cartas de Alejandro Toledo para generar convicción en los jueces. Serán los últimos intentos de convencerlos de su tesis de defensa: que su examigo Josef Maiman y Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, mienten al afirmar que él solicitó en noviembre del 2004 -hace casi 20 años- el pago de US$ 35 millones para favorecer a Odebrecht con el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur; que los pagos de más de US$ 30 millones que hizo la constructora a su examigo Josef Maiman no llegaron hasta él y no tiene nada que ver con ellos; que no hay pruebas para condenarlo por colusión y lavado de activos.

La última defensa de Alejandro Toledo

Esas fueron las principales líneas que trazó Roberto Su este martes en su alegato de cierre. El defensor afirmó que a lo largo de las 173 audiencias del juicio, donde declararon 119 testigos y se evaluaron más de mil documentos como pruebas, no se pudo probar la acusación contra el expresidente

La fiscalía acusa al exmandatario de haber acordado con Odebrecht el pago de los referidos US$ 35 millones y de luego haber ejecutado distintas acciones a lo largo del proceso para favorecerlo en la concesión del proyecto. Los supuestos pagos habrían comenzado luego de que la constructora brasileña firmó el contrato en el 2005. Se habrían realizado entre el 2006 y el 2010.

En respuesta, Su argumentó que, como presidente, Alejandro Toledo no era un funcionario con capacidad de decisión sobre la concesión del proyecto de la Carretera Interoceánica Sur, que fue ganada por Odebrecht y sus socias peruanas: Graña y Montero, JJC Camet e ICCGSA. Por ello, no se pudo haber coludido o haber cometido el delito de colusión.

Alejandro Toledo a su ingreso a la sala de audiencia durante su juicio por el Caso Interoceánica. Detrás de él, su abogado, Roberto Su. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

“Alejandro Toledo no podría ser condenado por un delito que no podría cometer”, afirmó Su. Luego, señaló que los ministros y funcionarios de Proinversión eran los que tenían incidencia sobre los proyectos de inversión de su gobierno.

Consultado por El Comercio luego de la audiencia sonre si esto significa que los ministros serían responsables por irregularidades en torno al proyecto de la IIRSA Sur, Su precisó: “El presidente Toledo no tiene responsabilidad funcional porque la ley establece que el Consejo Directivo, integran por los ministros, son los responsables de dirigir Proinvesión; y hay un equipo técnico encargado del comité que dirige el proceso. Ellos son los que tienen la participación, no el presidente”.

Su recordó que todos los ministros de Alejandro Toledo que integraron el Consejo Directivo de Proinversión están siendo investigados por la fiscalía por estos mismos hechos. “No podemos afirmar que ha habido irregularidades [en el proceso para la Interoceánica] porque hemos escuchado los alegatos de la defensa de los miembros del comité de Proinvesión y han demostrado que todas las decisiones se tomaron de acuerdo con lo que establecen las normas”.

De vuelta en su alegato, el abogado también cuestionó la veracidad y la coherencia de los principales testigos y colaboradores eficaces del caso: Jorge Barata y Josef Maiman. Ambos no llegaron a declarar en el juicio (el primero no se presentó y el segundo falleció en el 2021), sus testimonios previos sí fueron leídos por la fiscalía e ingresaron al juzgamiento en las últimas semanas.

Para la defensa, sin embargo, sus testimonios no son confiables, son contradictorios y no pudieron ser corroborados. Además, rechazó que las distintas reuniones que tuvo en Palacio de Gobierno con personas implicadas en el caso puedan ser consideradas como evidencia de su culpabilidad respecto del delito de colusión. Para esto citó distintas declaraciones de testigos durante el juicio.

El abogado Roberto Su durante su alegato de cierre en defensa de Alejandro Toledo. Foto: GEC / Antonio Melgarejo / ANTONIO MELGAREJO

El abogado sostuvo que “las pruebas actuadas en juicio demuestran que, más allá de los beneficios que han obtenido algunas personas y los testimonios, estos contrastan con la realidad”. “No hay ninguna participación del jefe de Estado, el Ministerio Público no lo ha demostrado”.

“Esta defensa solicita que se le absuelva de este cargo, de los antecedentes y de todo tipo de responsabilidad. No existe prueba suficiente, sólida, que corrobore que el señor Alejandro Toledo tuvo acuerdos, conversaciones, que dio autorizaciones, que conocía de los entretelones que habrían existido entre Josef Maiman y Jorge Barata”.

Según Su, “es evidente que dinero ha existido, ahí está la ruta del dinero”, pero que no le corresponde a su defensa explicar por qué el directivo brasileño le pagó al empresario israelí. Su defensa frente al cargo de lavado de activos fue en una línea similar.

Respecto a ese delito, la fiscalía acusa a Alejandro Toledo de haber ‘lavado’ y finalmente recibido más de US$ 30 millones de dólares de Odebrecht, fruto de su pacto ilícito, a través de las cuenta de Josef Maiman. Pero para el defensa, todo ese dinero nunca llegó hasta el expresidente.

“La ruta del dinero es la que habla (...) No hay duda respecto a los montos que caminaron”, dijo. Es decir, la defensa no niega que el dinero haya ido de Odebrecht hasta Josef Maiman, pero sí rechaza que este haya llegado hasta su cliente.

“Si hablamos de lavado de activos, Josef Maiman admitió que envió sus cuentas con sus colaboradores para que se hagan los depósitos. Ha admitido que coordinaba con Barata y la gente de Odebrecht. Ha admitido que ha ordenado las transferencias a su hermano. ¿Cómo podemos sostener que el señor Toledo fue beneficiario de US$ 30 millones? A la luz de los documentos y la ruta del dinero, se puede acreditar que Josef Maiman, a través de sus empresas, recibió US$ 42 millones.

Alejandro Toledo durante su juicio por el Caso Interoceánica. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

Su aseguró que la fiscalía no pudo probar la “intervención de Alejandro Toledo, que él haya dado órdenes, solo tiene su poder la palabra de Josef Maiman [...] La información bancaria revela claramente que él no es beneficiario de los fondos ni ha tenido participacion”.

Finalmente, Roberto Su también rechazó el pedido de reparación civil de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones hecho por la procuraduría. “Postulamos la absolución de mi patrocinado en todos los cargos. Consideramos que la conducta del señor Alejandro Toledo no tuvo ningún indicio de antijuricidad, no ha participado en el proceso de contratación, no tenía responsabilidades funcionales [...] Pedimos que en su sentencia absolutoria se le releve de cualquier responsabilidad civil”, afirmó.

Los alegatos de las otras defensas fueron en el mismo sentido: rechazar que la fiscalía haya podido probar los actos de colusión por los que se les acusan. Así lo hicieron los abogados Iván Meini, de Alberto Pasco Font; Percy García Cavero, de Sergio Bravo Orellana y Ricardo Hernánde, de Avi Dan ON. La abogada de JJ Camet, Fernanda Bobadilla, argumentó que la empresa no ser sancionada por el pago de una reparación civil.

De los acusados, solo Dan On -conectado virtualmente a la audiencia desde Israel- pudo tomar la palabra. Lo hizo para decir que este proceso “ha sido una tortura”, para declararse inocente y para pedir a los jueces que lo absuelvan.

Expectativas

Luego de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez, autor de la acusación contra Alejandro Toledo, remarcó que con la audiencia de este miércoles el juicio habrá concluido y los jueces quedarán “expeditos para dictar la sentencia correspondiente”.

Pérez desestimó el alegato de la defensa del expresidente respecto a que el dinero de Odebrecht nunca llegó hasta él. “En este caso queda demostrado [la entrega del dinero], no solo por lo actuado en el juicio sino porque el propio acusado dijo que fue el señor Maiman quien pagó la hipoteca de su casa”

“Creemos, a nivel de la fiscalía, que la sentencia que pueda dictar el Poder Judicial va a ser condenatoria. Definitivamente sí [confiamos en que Alejandro Toledo será condenado]. Se ha actuado la prueba, se han garantizado los derechos de todos los acusados”.

El fiscal también destacó que el final del juicio llega exactamente un año después de su inicio y atribuyó esa rapidez a que las audiencias han sido diarias. “Esta forma de llevar audiencias más continuas puede lograr que los casos emblemáticos, como el del Metro de Lima, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, puedan concluir en el menor tiempo”, declaró a El Comercio.

Alejandro Toledo es llevado de vuelta al penal de Barbadillo luego de su audiencia por el juicio por el Caso Interoceánica. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

En tanto, Roberto Su declaró que “la sentencia debe salir en los próximos días” y aseguró que Alejandro Toledo está listo para su última participación en el juicio. “Él está tranquilo, tiene confianza. Durante el proceso se ha podido demostrar que no hay pruebas que lo sindiquen, más allá de las declaraciones iniciales de Josef Maiman y Jorge Barata”.

“Ha sido un juicio bastante largo, pero bastante revelador y de esclarecimiento, así que tenemos confianza en los resultados. Considero que Alejandro Toledo debe tener una sentencia absolutoria. Tampoco se ha probado que él haya dirigido la red de recepción de fondos”.

Con todo lo debatido hasta ahora el juicio y con lo último que se diga este miércoles, la suerte de Alejandro Toledo estará echada. Todas las cartas por jugarse, sea para su condena o para su absolución, se habrán puesto sobre la mesa. Lo único que queda en el horizonte es que los jueces firmen y den a conocer su sentencia. La fecha deberá ser anunciada por juzgado al final de la audiencia de este martes.