El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el auto de enjuiciamiento contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas por la concesión del tramo 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil.

Al exmandatario se le imputan los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. El Ministerio Público solicita una pena de 24 años y 8 meses de prisión efectiva contra el fundador del extinto partido Perú Posible.

Asimismo, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la remisión de los actuados y sus anexos al Juzgado Penal Colegiado Nacional, dentro del plazo de ley, para el inicio de la etapa de juzgamiento.

La fiscalía sostiene que Alejandro Toledo habría recibido pagos ilícitos por parte de Camargo y Correa, empresa que integró el consorcio ganador de la concesión del Tramo 4 de la carretera.

Toledo Manrique fue extraditado en 2023 por otro expediente relacionado con Odebrecht y la concesión de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Ya cuenta con dos condenas y permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

El 3 de setiembre del 2025 la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima condenó a Alejandro Toledo a 13 años y 4 meses de cárcel por el Caso Ecoteva. El exmandatario ya purga una condena de 20 años por recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Según la sentencia, el pago millonario que se hizo para la adquisición de una casa y una oficina en Surco provino de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica para el blanqueamiento del dinero ilícito que Toledo recibió en coima de empresas brasileñas como Odebrecht.

Cabe indicar que el exmandatario solo puede ser procesado por los hechos por los cuales fue entregado por Estados Unidos en esa primera extradición.