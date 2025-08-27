El Poder Judicial dará a conocer la sentencia por el caso Ecoteva contra el expresidente Alejandro Toledo y los otros involucrados en este presunto delito vinculado al caso Lava Jato el miércoles 3 de setiembre.
Así lo anunció este 27 de agosto la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual lleva a cabo el juicio contra el exmandatario y otros implicados en el presunto lavado de activos.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: Metro de Lima: PJ condena a 21 años y 8 meses de prisión a ex viceministro Jorge Cuba, quien fugó del país antes de la lectura de sentencia
La semana pasada, magistrada Josefa Izaga había anunciado que hoy miércoles 27 de agosto concluiría el proceso con los alegatos finales del exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, en la última parte del juicio por el caso Ecoteva.
Ese día, el expresidente tomó la palabra y, desde el penal de Barbadillo donde cumple sentencia por el caso Interoceánica Sur, culminó sus descargos finales negando todos los cargos, las imputaciones que hizo en su contra el fallecido Josef Maiman sobre el pago de sobornos por parte de Odebrecht.
“El señor Barata ha testificado que él le ha dado dinero a Maiman y sabemos la transferencia que ha hecho, sabemos en qué banco está, cuando dinero está y a nombre de quién y nunca encontrarán en esa ruta algún dinero que me hayan dado a mí. Niego rotundamente la acusación y la carencia de seriedad de algunos miembros de la Fiscalía de la Nación“, aseguró Toledo Manrique.
TE PUEDE INTERESAR
- Arana respalda a Santiváñez y afirma que su designación fue avalada por el Consejo de Ministros
- Doce investigaciones en su contra registra Juan José Santiváñez, flamante ministro de Justicia ¿cuáles son y qué diligencias vienen?
- JNJ inicia proceso de vacancia contra su presidente Gino Ríos: ¿qué dice la ley y qué viene ahora?
- El secretismo en la PCM: Cuestionan resolución que clasifica como reservada información sobre vehículos de dicho sector
- Martín Vizcarra: INPE descarta que vayan a trasladarlo a otro ambiente dentro del penal Ancón II
Contenido sugerido
Contenido GEC