El Caso Ecoteva concluye este 3 de setiembre tras dos años y medio de juicio contra Alejandro Toledo. Foto: Jesús Saucedo GEC
Redacción EC
Redacción EC

El Poder Judicial dará a conocer la sentencia por el contra el expresidente y los otros involucrados en este presunto delito vinculado al caso Lava Jato el miércoles 3 de setiembre.

Así lo anunció este 27 de agosto la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual lleva a cabo el juicio contra el exmandatario y otros implicados en el presunto lavado de activos.

La semana pasada, magistrada Josefa Izaga había anunciado que hoy miércoles 27 de agosto concluiría el proceso con los alegatos finales del exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, en la última parte del juicio por el caso Ecoteva.

Ese día, el expresidente tomó la palabra y, desde el penal de Barbadillo donde cumple sentencia por el caso Interoceánica Sur, culminó sus descargos finales negando todos los cargos, las imputaciones que hizo en su contra el fallecido Josef Maiman sobre el pago de sobornos por parte de Odebrecht.

“El señor Barata ha testificado que él le ha dado dinero a Maiman y sabemos la transferencia que ha hecho, sabemos en qué banco está, cuando dinero está y a nombre de quién y nunca encontrarán en esa ruta algún dinero que me hayan dado a mí. Niego rotundamente la acusación y la carencia de seriedad de algunos miembros de la Fiscalía de la Nación“, aseguró Toledo Manrique.

