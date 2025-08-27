El Poder Judicial dará a conocer la sentencia por el caso Ecoteva contra el expresidente Alejandro Toledo y los otros involucrados en este presunto delito vinculado al caso Lava Jato el miércoles 3 de setiembre.

#URGENTE Poder Judicial dicta este 3 de septiembre la sentencia de Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva. Será la 2da sentencia del expresidente, ya condenado por el Caso Interoceánica. El juicio terminó hoy luego de dos años y medios y a 12 años del inicio del caso @Politica_ECpe pic.twitter.com/2AVCiIFg1h — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) August 27, 2025

Así lo anunció este 27 de agosto la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual lleva a cabo el juicio contra el exmandatario y otros implicados en el presunto lavado de activos.

La semana pasada, magistrada Josefa Izaga había anunciado que hoy miércoles 27 de agosto concluiría el proceso con los alegatos finales del exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, en la última parte del juicio por el caso Ecoteva.

Ese día, el expresidente tomó la palabra y, desde el penal de Barbadillo donde cumple sentencia por el caso Interoceánica Sur, culminó sus descargos finales negando todos los cargos, las imputaciones que hizo en su contra el fallecido Josef Maiman sobre el pago de sobornos por parte de Odebrecht.

“El señor Barata ha testificado que él le ha dado dinero a Maiman y sabemos la transferencia que ha hecho, sabemos en qué banco está, cuando dinero está y a nombre de quién y nunca encontrarán en esa ruta algún dinero que me hayan dado a mí. Niego rotundamente la acusación y la carencia de seriedad de algunos miembros de la Fiscalía de la Nación“, aseguró Toledo Manrique.