El Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima declaró fundada demanda contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug, y dispuso transferir cuatro inmuebles y una cuenta bancaria registradas a su nombre en favor del Estado.

Como se recuerda, en setiembre del 2025 el Poder Judicial (PJ) condenó al exmandatario a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado en el marco del Caso Ecoteva.

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Se trata de la segunda condena que recibió Toledo Manrique en menos de un año. La primera fue en octubre de 2024, a 20 años y seis meses de prisión, por los sobornos recibidos a manos de la empresa brasileña Odebrecht.

En tanto, Eliane Karp, Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug fueron hallados responsables -como coautores- del mismo delito. En tanto, David Esquenazi fue sentenciado como cómplice primario.

A Esquenazi, la acusación le atribuye haber participado como presunto “operador” de Eva Fernenbug, disponiendo incluso del dinero recibido en cuentas bancarias. Además, de haber participado en la compra de inmuebles.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima también ordenó el pago de una reparación civil solidaria de S/70 millones 920 mil que deberán pagar Toledo Manrique, Dan On y el propio David Esquenazi.

El tribunal también señaló que se reservará el proceso en el caso de Eliane Karp y Eva Fernanbug, quienes fueron declaradas reos contumaces.

Según la fiscalía, las pruebas consisten en información remitida por bancos nacionales e internacionales, pericias, declaraciones de testigos y colaboradores eficaces (Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, y Josef Maiman, empresario fallecido y amigo de Toledo), entre otras.