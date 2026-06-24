Alejandro Toledo cumple sus condenas en el penal Barbadillo. (Foto: Poder Judicial)
Alejandro Toledo cumple sus condenas en el penal Barbadillo. (Foto: Poder Judicial)
/ JFLORES
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima declaró fundada demanda contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug, y dispuso transferir cuatro inmuebles y una cuenta bancaria registradas a su nombre en favor del Estado.

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