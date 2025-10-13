La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre la apelación a la sentencia de 20 años y 6 meses de prisión efectiva impuesta contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por el Caso Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
El caso está a cargo del fiscal superior Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato. El tribunal declaró inadmisible tres medios probatorios ofrecidos por la defensa del líder del extinto partido Perú Posible.
Newsletter Mientras Tanto
Como se recuerda, en octubre del 2024 el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Toledo Manrique al hallarle responsable de los delitos de colusión y lavado de activos.
Se determinó en juicio que el exmandatario se coludió con Odebrecht para que, mediante una coima de U$S35 millones, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
LEE MÁS: Alejandro Toledo: PJ admite pedido para ampliar extradición por tramo 4 de la Interoceánica, las claves del caso
Asimismo, indicó que quedó demostrado que Alejandro Toledo, para hacerse del dinero del soborno convenció a su amigo Josef Maiman para que sea su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima entregada por Odebrecht.
El colegiado, que preside la jueza Zaida Pérez, también impuso nueve años de cárcel por colusión para los ex integrantes del comité Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo.
LEE MÁS: Eliane Karp: Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus contra su prisión preventiva
Además, halló responsable al empresario José Fernando Castillo Dibós por los delitos de colusión y lavado de activos. En su caso, se dictó la pena de 14 años y seis meses de cárcel efectiva.
Del mismo modo, el tribunal, integrado también por los magistrados Inés Rojas y Richarth Quispe, estableció en S/1.375 millones y U$S463 millones como reparación civil que deben pagar los sentenciados en este proceso.
LEE MÁS: Alejandro Toledo lavó millones de dólares producto de coimas: Estas son las razones del PJ para condenarlo por el Caso Ecoteva
Toledo Manrique se encuentra recluido en el penal Barbadillo de Ate, donde cumple otra sentencia: 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos agravado en el denominado Caso Ecoteva.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Economía peruana y crisis política: la evolución de las principales variables durante los constantes cambios presidenciales
- En los últimos 10 años, el Perú es el único país de Sudamérica que ha tenido 8 presidentes
- Siete presidentes en menos de 10 años: Seis gráficas para entender el récord de inestabilidad política en el Perú
- José Jerí y la reunión con la presidenta de Somos Perú: ¿Qué opciones surgieron para la PCM y otros ministerios?
- El círculo de José Jerí: Estas son las cuatro personas de su máximo entorno de confianza
Contenido sugerido
Contenido GEC