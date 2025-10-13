La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre la apelación a la sentencia de 20 años y 6 meses de prisión efectiva impuesta contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por el Caso Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El caso está a cargo del fiscal superior Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato. El tribunal declaró inadmisible tres medios probatorios ofrecidos por la defensa del líder del extinto partido Perú Posible.

Como se recuerda, en octubre del 2024 el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Toledo Manrique al hallarle responsable de los delitos de colusión y lavado de activos.

Se determinó en juicio que el exmandatario se coludió con Odebrecht para que, mediante una coima de U$S35 millones, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Asimismo, indicó que quedó demostrado que Alejandro Toledo, para hacerse del dinero del soborno convenció a su amigo Josef Maiman para que sea su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima entregada por Odebrecht.

El colegiado, que preside la jueza Zaida Pérez, también impuso nueve años de cárcel por colusión para los ex integrantes del comité Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo.

Además, halló responsable al empresario José Fernando Castillo Dibós por los delitos de colusión y lavado de activos. En su caso, se dictó la pena de 14 años y seis meses de cárcel efectiva.

Del mismo modo, el tribunal, integrado también por los magistrados Inés Rojas y Richarth Quispe, estableció en S/1.375 millones y U$S463 millones como reparación civil que deben pagar los sentenciados en este proceso.

Toledo Manrique se encuentra recluido en el penal Barbadillo de Ate, donde cumple otra sentencia: 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos agravado en el denominado Caso Ecoteva.