La Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato demandó el pago de una reparación civil de US$ 15′744,089.16 millones contra el expresidente Alejandro Toledo y otros, en el proceso seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Aportes de Campaña al desaparecido partido Perú Posible, durante el 2011.

Además, según un documento judicial obtenido por El Comercio, bajo el mismo concepto de reparación civil solicitó adicionalmente, otro monto de S/7′889,313.84 millones.

Según el requerimiento, planteado por la oficina a cargo de la procuradura Silvana Carrión, los montos solicitados deberán ser pagados de forma solidaria, por los procesados Alejandro Toledo Manrique, Javier Reátegui Rosello, Lydia Rodríguez Vilca, Avraham ‘Aby’ Dan On, Pedro Abel Rodríguez Aliaga, Juan Boggiano Arias y Carlos Bruce.

La Procuraduría ha solicitado constituirse como actor civil del proceso luego de, a través de la Disposición Fiscal N° 40 del pasado 16 de junio, el Sexto Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que ya se formalizó la investigación preparatoria contra los mencionados investigados.

El 7 de enero del 2011, tres días antes del vencimiento del plazo, Alejandro Toledo inscribió su fórmula presidencial con Perú Posible ante una multitud de simpatizantes. Actualmente, el expresidente está en proceso de extradición al Perú desde EE.UU. como parte de un proceso judicial por el Caso Odebrecht. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio) / ROLLY REYNA





La investigación inició luego que, en marzo del 2018, el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, reconoció ante la fiscalía que entregó aportes a diferentes partidos políticos para la campaña electoral del 2011.

En el caso de Perú Posible, el empresario brasileño y hoy confesor sincero, aseveró que entregó US$ 700 mil al ex jefe de seguridad del gobierno de Toledo, Avraham Dan On.

“Debe haber sido al comienzo, al comienzo de la campaña, de la primera vuelta. Yo diría que junio, julio por ahí. Debe haber sido el primer aporte que hemos dado.” Jorge Barata, ExDirector de Odebrecht en Perú ante el Ministerio Público





El caso será analizado por el juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria.

“La citada Procuraduría ha cumplido con adjuntar a su pedido la prueba documental pertinente que acredita su legitimidad; por tanto, a manera de conclusión, se puede afirmar que se han visto satisfecho todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley para admitir la solicitud planteada”, indicó el magistrado en un documento.





A través de otra resolución, se informó que las defensas técnicas de los investigados Pedro Rodríguez Aliaga y Javier Reategui Rosello se opusieron a la solicitud de constitución en actor civil, formulado por la Procuraduría Pública Ad Hoc.

Asimismo se indicó que, a través de un escrito presentado por el representante del Ministerio Público no se opone al pedido de la Procuraduría Pública.

En consecuencia, el magistrado convocó la audiencia para el próximo 19 de julio a las 10 de la mañana.

El expresidente se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el Caso Interoceánica, proceso por el que fue extraditado el pasado 23 de abril desde Estados Unidos.

Toledo Manrique, como se recuerda, afronta una acusación de 20 años y seis meses de cárcel por el Caso Interoceánica-Tramos 2 y 3 junto a la empresa Odebrecht donde, en los próximos días, se deberá señalar fecha de inicio de juicio oral. Además, tiene otro proceso por el Caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica junto a la empresa Camargo y Correa.

Además, actualmente tiene el juicio en reserva por el Caso Ecoteva, donde se ha solicitado 16 años y ocho meses de cárcel en su contra. La pena solicitada por la Fiscalía también alcanza a su esposa, Elianea Karp y al exjefe de seguridad Avraham Dan On.