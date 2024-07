El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) reapareció en la audiencia del juicio en su contra por el Caso Interoceánica e insistió en su pedido para que lo lleven a una clínica argumentando que se encuentra mal de salud.

“No me dejan participar en la sesión y no estoy bien. Seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren”, expresó.

“Cómo hago para cumplir con ustedes y le pido disculpas por favor. Mi abogado está allí, pero yo quiero participar como hemos venido participando desde que hemos comenzado”, agregó.

Por su parte, el abogado del exmandatario, Roberto Su, dijo que desconocía lo ocurrido con Toledo Manrique porque no se encontraba presente en la sala de audiencias y que el tema de salud tiene un trato que no es parte del proceso.

Al respecto, la jueza Zaida Pérez Escalante, del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, indicó que el tema de la salud del expresidente lo estaba viendo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El expresidente Alejandro Toledo reaparece en audiencia e insiste en ser llevado a una clínica. (Video: TV Perú)

Cabe indicar que Alejandro Toledo se negó a recibir atención médica la mañana del último viernes 12 de julio, a pesar de que dijo tener problemas de salud en la víspera.

El médico del penal de Barbadillo, John Lozano, advirtió ante el Poder Judicial que Toledo Manrique se mostró “irritable y ansioso”, y que por momento se “tornó agresivo y se rehusó a recibir atención médica”.

Toledo Manrique es acusado de haber recibido millonarias coimas de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de que se les liciten los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.

La fiscalía ha solicitado una pena de 20 años y 6 meses de cárcel para el exjefe de Estado, quien se encuentra recluido en el penal de la Diroes, en el distrito de Ate.