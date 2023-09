El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional reprogramó el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por el caso Interoceánica hasta el próximo lunes 16 y martes 17 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., de manera presencial.

Como se recuerda, el exmandatario y otros seis acusados serán procesados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, en el Caso de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

En su resolución, dicha instancia del Poder Judicial indicó que se tiene que la Procuraduría Pública del Estado y la defensa de Toledo Manrique no han cumplido aún con proporcionar los medios de prueba que le fueron admitidos.

Refirió que esto implica que aún se encuentran pendiente de formación cuadernos adicionales y una demora en la formación del expediente judicial, respecto del cual se ha emitido los apremios correspondientes para su entrega en el más corto plazo.

Por ello, consideró imperativo contar con un plazo adicional antes del inicio del juicio oral, no solo para concluir el trámite de la formación del expediente judicial, sino también para recabar los cargos de notificación cursados a Gonzalo Camet Picone (con domicilio en España) y Avrhaham Dan On (con domicilio en Israel), tramitados vía cooperación internacional y que a la fecha no tienen respuesta.

“Es necesario, considerar también la instalación de la audiencia de juicio oral en forma presencial, debiendo evaluarse las contingencias que pudieran presentarse en este acto, dado que se trata del proceso seguido contra un ex jefe de Estado, que concita la atención pública”, detalla.

Poder Judicial retrasó inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Poder Judicial)

El caso

Junto al exmandatario están acusados Camet Piccone y José Castillo Dibós. Para todos ellos, el Ministerio Público pide se imponga 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

En tanto que para los acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco – Font y Avraham Dan On solicitó 9 años, y para Gonzalo Ferraro Rey 11 años y 6 meses.

La investigación preparatoria y la etapa intermedia (control de acusación) del presente caso estuvo a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. El control de acusación se realizó del 17 de abril al 7 de junio último, en un total de 17 sesiones.

El expresidente cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica, proceso por el que fue extraditado el pasado 23 de abril desde Estados Unidos.