El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Poder Judicial (PJ) emitir una nueva resolución para que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) reciba atención médica en una clínica privada.

En su resolución, determinó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate deberá ejecutar una sentencia previa sobre la solicitud de Toledo Manrique, tras recordar que el 16 de abril de 2024 declaró fundada en parte la demanda que presentó por vulneración de los derechos a la salud e integridad personal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El exmandatario pidió ser atendido en la Clínica San Pablo de Surco, donde se encuentra su historia clínica con los exámenes, evaluaciones y procedimientos médicos relacionados con todas las enfermedades y dolencias actuales que padece.

Asimismo, el TC declaró nula la Resolución 21, emitida por dicho juzgado, que señalaba que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señala que, por el momento, no procede el traslado de Alejandro Toledo a la clínica particular.

Fue al enfatizar que dicho documento “no contiene una motivación suficiente que sustente la decisión adoptada y por vulnerar los derechos a la salud e integridad personal del recluso”.

Subrayó que se requiere de una “actuación urgente e inmediata”, tomando en consideración además que la solicitud para que el exjefe de Estado se atienda en un nosocomio particular externo fue presentada el 12 de mayo de 2023, es decir, hace más de dos años.

Asimismo, porque Toledo Manrique es una persona adulta mayor de 79 años que sufre diversas enfermedades y dolencias que requieren atención especializada.

“En atención a lo señalado, este Tribunal considera inconducente que en la presente fecha se requiera al INPE que efectúe una nueva junta médica, que determine si corresponde o no la atención del interno en la clínica privada, sino que sea el juzgado de ejecución de sentencia el que tutele el derecho a la salud del recluso adulto mayor agraviado por las enfermedades precisadas por el INPE y que manifestarían cierto grado de urgencia respecto del común de los reclusos en similar situación médica”, manifestó.

“Por consiguiente, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este debe emitir una nueva resolución que ampare la solicitud del interno que peticiona ser atendido en la Clínica San Pablo con sede en el distrito de Santiago de Surco donde se encuentra su historia clínica en cuanto concierne a exámenes, evaluaciones y procedimientos médicos relacionados con todas las enfermedades y dolencias actuales cuya atención sea más rápida en comparación a los nosocomios públicos del Estado que ofrecen similares atenciones”, añadió.

Cabe indicar que una junta médica del INPE determinó que el expresidente, de 79 años, tiene hipertensión arterial, hiperplasia benigna de próstata, gastritis crónica por antecedente, síndrome de la articulación costocondral, depresión y trastorno de ansiedad.

Toledo Manrique recibe tratamiento médico en cardiología, urología, medicina interna, psiquiatría, gastroenterología y en medicina física y rehabilitación en el Hospital Vitarte II, Hospital I Voto Bernales y el hospital Guillermo Almenara I de Essalud.