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Ollanta Humala fue sentenciado el 15 de abril del 2025. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Ollanta Humala fue sentenciado el 15 de abril del 2025. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El expresidente Ollanta Humala anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial autorizó su participación en el proceso disciplinario contra los jueces de la sala que lo condenaron a prisión efectiva.

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