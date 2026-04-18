Resumen
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El expresidente Ollanta Humala anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial autorizó su participación en el proceso disciplinario contra los jueces de la sala que lo condenaron a prisión efectiva.
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