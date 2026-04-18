El expresidente Ollanta Humala anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial autorizó su participación en el proceso disciplinario contra los jueces de la sala que lo condenaron a prisión efectiva.

Por redes sociales, el exmandatario condenado y preso en el penal de Barbadillo se refirió a las juezas Nayko Coronado Salazar y Juana Caballero García.

“Este 30 de abril, la ANC del Poder Judicial ha autorizado mi participación en el caso que se sigue contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por ejecutar, en mi contra, un encierro ilegal e inconstitucional”, detalló en X.

Este 30 de abril, la @ANC_PJ_Oficial ha autorizado mi participación en el caso que se sigue contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por ejecutar, en mi contra, un encierro ilegal e inconstitucional.

Esto es importante porque se sabrá que no es la primera… pic.twitter.com/vjfxjcrEWP — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) April 18, 2026

Humala Tasso dijo que esta decisión le permitirá exponer que estos magistrados han sido sancionados antes. “Entre las juezas Nayko Coronado y Juana Caballero suman 11 sanciones previas”.

Los jueces son objeto de diligencias en la ANC por presuntas irregularidades funcionales cometidas por el tribunal durante la lectura de su sentencia en abril de 2025.

El exjefe de Estado sostuvo que permaneció detenido durante 17 días sin acceso a los fundamentos de la decisión judicial, lo cual vulneró su derecho a la defensa. Posteriormente, la Primera Sala Constitucional de Lima declaró fundada una demanda de habeas corpus, tras establecer que la privación de la libertad sin un mandato judicial escrito y motivado resultó inconstitucional.