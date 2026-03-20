Resumen

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El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ha sido acusado de presunta violación sexual. (Foto: PCM)
El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ha sido acusado de presunta violación sexual. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) afirmó que corresponde que los hechos denunciados contra el titular de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, quien ha sido acusado de presunta violación sexual, “sean investigados y esclarecidos” por las instancias correspondientes.

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