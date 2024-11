La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, justificó su reunión con el etnocacerista Antauro Humala afirmando que en lo que va de su gestión no le negado a nadie una entrevista.

En entrevista con RPP Noticias, indicó que se ha reunido con un total de 225 personas desde que asumió la titularidad de la presidencia del TC y que la reunión con Humala Tasso fue breve, descartando cualquier tipo de influencia.

“Mi política, desde que fui elegida magistrada, ha sido siempre recibir a todas las personas que me pidan y tengan un juicio pendiente en el tribunal. A raíz de estos comentarios, pedí a sistemas que me diera un consolidado del número de personas que había recibido: 225. Entre esas 225, el señor Antauro Humala ha sido uno más”, expresó.

“El señor Antauro vino con tres abogados y fue una reunión breve. Lo que quiere es que se revise su caso. Dice que es inocente del Andahuaylazo. Hasta dónde llega mi conocimiento nunca he negado a nadie una entrevista, salvo que me quieran ir a vender algo o una cosa que no tenga sentido”, agregó.

Detalló que el hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) tiene un habeas corpus en el TC sobre el ‘Andahuaylazo’ que ha llegado este año y la intención de su abogada es “limpiar” su nombre, pues alega su inocencia.

“Yo le dije claramente que eso no era algo que podíamos hacer en el tribunal, que nosotros podíamos analizar si había motivación, pero esa es una decisión que le corresponde al Poder Judicial”, aseveró.

Pacheco Zerga también negó que se haya abordado la declaratoria de ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculado a Humala Tasso. En ese sentido, descartó que vaya a inhibirse si es que el tema llega al TC.

“No, para nada (se ha tocado el tema de la ilegalidad de su partido). Su caso ha llegado en el 2024 y que hay casos anteriores a los suyos y yo no le ofrecía que lo viéramos este año”, acotó.

“Claro que no (me inhibiré), además ni siquiera hemos hablado del tema. Aunque hubiéramos hablado de ese tema yo siempre me cuido de no adelantar opinión”, añadió la titular del TC.

Cuestiona motivaciones

De otro lado, Luz Pacheco cuestionó que en el Congreso se pretenda aumentar de siete a nueve el número de integrantes del pleno del TC, como planteó el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), luego del fallo desfavorable contra ese poder del Estado en su demanda competencial contra el Poder Judicial.

“Habría que considerar es que si cuesta poner de acuerdo a siete personas, qué será cuando sean nueve. Lo que sí me ha llamado la atención es leer la declaración de una congresista que también promueve esto, que dice que es para desconcentrar el poder. Justo es cuando hemos fallado en contra del Congreso”, advirtió.

“Me llama la atención, qué es lo que se pretende, ¿desconcentrar el poder para que entren dos personas más que apoyen una tesis de tres y sean cinco? En fin, hay que verlo con calma. Cada quién tiene que sacar sus consecuencias, pero justo cuando decimos una mayoría que no le damos la razón al Congreso, van a poner dos más para cambiar el poder de decisión”, sentenció.