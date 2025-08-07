Audiencia de prisión preventiva por seis meses contra el expresidente Martín Vizcarra.
La diligencia será presencial y se llevará a cabo en la sede judicial ubicada en la Av. Tacna N° 734, en el Cercado de Lima.
#Último El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programa para 08 de agosto, a las 11:00 a.m., audiencia de prisión preventiva contra el expresidente de la República #MartínVizcarra, en la sede judicial de la Av. Tacna N° 734, Cercado de Lima. pic.twitter.com/8IwhEew4kz— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 1, 2025
Esto luego que el Poder Judicial anulara la resolución del juez Víctor Alcocer que, en junio, rechazó imponer prisión preventiva al exmandatario.
En esta oportunidad, la resolución de Chávez Tamariz precisa que no es obligatorio que el acusado acuda de manera presencial a la audiencia, que se desarrollará en la sede de de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el centro de Lima. Si decide asistir, podrá hacer uso de la palabra.
En este proceso, el fiscal Germán Juárez pide 15 años de prisión contra Vizcarra por cohecho pasivo propio. Se le acusa de haber recibido S/2.3 millones en sobornos de empresas constructoras a cambio de las licitaciones del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital de Moquegua en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014).
La Procuraduría pide que el expresidente pague S/4.6 millones como reparación al Estado.
A las 11 de la noche del 27 de junio, el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anunció que rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva. En su lugar, dictó impedimento de salida por seis meses, comparecencia con restricciones y otras reglas de conducta, que incluye no acudir a embajadas, control biométrico mensual y justificación de actividades cada 30 días.
La resolución fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, luego de que se declarara la nulidad de una decisión previa que había rechazado la medida coercitiva solicitada por la Fiscalía.
El pedido de prisión preventiva fue formulado por el Ministerio Público tras la anulación de la resolución que impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país al exmandatario.
Según la disposición judicial, Vizcarra es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en su condición de exgobernador regional de Moquegua, vinculado a los procesos de contratación de las obras “Lomas de Ilo” y del Hospital de Moquegua.
La audiencia contará con la presencia obligatoria del abogado defensor y del representante del Ministerio Público. La asistencia de Vizcarra es facultativa, aunque si decide acudir podrá ejercer su derecho a la palabra conforme a la ley y la Constitución.
Cabe recordar que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución del juez Víctor Alcocer, quien había rechazado el pedido de prisión preventiva y dictado, en su lugar, comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses.
Con esta decisión, el caso pasó nuevamente a un juzgado de primera instancia, que ahora deberá volver a evaluar si corresponde ordenar la prisión preventiva del exmandatario.
