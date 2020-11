El integrante del Tribunal Constitucional (TC) Augusto Ferrero -quien fue uno de los cuatro magistrados que votaron por declarar improcedente la demanda contra la vacancia presidencial- consideró este viernes que pronunciarse sobre el fondo del recurso “habría sido una barbaridad legal”.

“Habría sido una barbaridad legal [pronunciarse sobe el fondo de demanda competencial]. Nosotros somos magistrados legales que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra consciencia y lo que exige el pues el Código Procesal Constitucional”, señaló.

“(Martín) Vizcarra ya no es presidente de la República, ahora tenemos a un hombre enterado como Francisco Sagasti presidiendo el Perú y ya no hay nada que hacer, hay sustracción de la materia”, insistió Ferrero en diálogo con Canal N.

La presidenta del TC, Marianella Ledesma -quien era ponente de la demanda- había propuesto a sus colegas que el recurso sea declarado fundado y establecer que el Congreso de la República “actuó menoscabando las facultades del Ejecutivo” e “hizo un ejercicio irregular de sus competencias” al aplicar la incapacidad moral permanente como mecanismo de vacancia presidencial para el primer y segundo pedido vacancia de Martín Vizcarra.

El pleno del TC decidió por mayoría declarar improcedente la demanda competencial y no pronunciarse sobre el fondo. Votaron en ese sentido Ernesto Blume, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda y José Luis Sardón. En tanto, Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos respaldaron la ponencia.

Ferrero consideró que no se puede acusar a los 105 parlamentarios que votaron por la vacancia de Martín Vizcarra “de haber actuado inconstitucionalmente” y discrepó de la postura de Ledesma, quien consideró que el colegiado definió que “acá no hay nada que decir”.

“No se puede acusar a 105 parlamentarios que votan con una mayoría absoluta de haber actuado inconstitucionalmente, eso no es así. Han aplicado la Constitución que tiene un capítulo especial de la incapacidad moral y bueno la han aplicado”, manifestó.

En ese contexto, cuestionó la actitud asumida por Ledesma, quien tras conocerse la decisión señaló que se ha perdido una oportunidad histórica. “No puede ser que decidan que acá no pasó nada. [...] Sencillamente lo que ha pasado es que el TC no tiene nada que decir sobre la situación del señor Vizcarra, de que lo hayan sacado”, sostuvo en diálogo con RPP.

“No comparto lo que ha hecho mi gran amiga, la magistrada Ledesma en el sentido de estar despotricando contra el voto que hemos hechos nosotros. Esa es una cosa democrática que tiene, pues, que respetarse”, indicó Ferrero.

