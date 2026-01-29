La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) dispuso la apertura de una investigación preliminar sumaria contra el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien actualmente se encuentra suspendido por seis meses.

La medida, contenida en la Resolución N.° 01-2026, emitida el 29 de enero de 2026, en el marco del Expediente de Control N.° 74-2025-ANC-MP-ADC-Lima Centro, fue iniciada de oficio tras la difusión en medios de comunicación de declaraciones de Pérez en las que habría intentado influir en las decisiones del juez de investigación preparatoria Wilson Verástegui.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Según la resolución, Pérez instó al juez a no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó la anulación del caso Cócteles contra Keiko Fujimori.

La ANC considera que dichas expresiones podrían constituir un intento de influir indebidamente en la decisión de un juez, conducta calificada como falta muy grave conforme al artículo 47, inciso 8, de la Ley de la Carrera Fiscal (Ley N.° 30483), que sanciona el ejercicio de influencia en procesos jurisdiccionales.

Del mismo modo, sostiene que estos hechos también podrían encuadrar en otras infracciones muy graves, como la vulneración del Código de Ética de la Función Pública.

La Fiscalía le solicita respetuosamente que usted no sea mesa de partes del TC.

José Domingo Pérez, fiscal provincial

Asimismo, se indica el incumplimiento de principios importantes del Derecho que exigen integridad, corrección y apariencia de imparcialidad en el comportamiento de los operadores de justicia, a fin de preservar la confianza pública en el sistema judicial.

En diciembre de 2025, Pérez dijo durante una audiencia:

“¿Puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? y la respuesta de la Fiscalía es que usted puede no aplicar esta sentencia, estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas que implican un vicio".

“En el escenario en el que usted resuelva no cumplir esta sentencia del TC y por ende no ejecutar el mandato del TC. La Fiscalía le solicita respetuosamente que usted no sea mesa de partes del TC. Usted un juez que ha ganado este lugar en el que se ubica por mandato constitucional. Usted es un juez independiente en su ejercicio jurisdiccional”, agregó.

Plazos

La investigación preliminar sumaria deberá ser efectuada en el plazo de cinco días hábiles, y estará a cargpo de la Fiscal Adjunta Superior Silvana Rejas Cevasco, responsable de la Unidad de Investigación Preliminar de la ANC en Lima Centro.

Como primera diligencia, se ordenó que José Domingo Pérez presente un informe de descargo en un plazo de 24 horas, acompañado de los medios probatorios que considere pertinentes.

Como se sabe, esta nueva investigación se abre mientras José Domingo Pérez cumple una suspensión preventiva de seis meses por, precisamente- haber presentado un requerimiento acusatorio sin una imputación debidamente fundamentada en los aspectos fáctico, jurídico y probatorio en el Caso Cocteles.