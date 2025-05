Un testigo protegido entregó al Ministerio Público cuatro audios atribuidos a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), en uno de los cuales se habla de un supuesto complot contra el fiscal José Domingo Pérez, según reveló “Punto Final” este domingo.

De acuerdo con el dominical, las grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía de la Nación el pasado 28 de abril por el testigo, quien estuvo acompañado de su abogado.

Se trata de un conjunto de audios, hoy materia de investigación, que cuentan la historia de un complot: una presunta propuesta indebida en favor de un partido político y en desmedro de un fiscal en ejercicio.

Los clips fueron recibidos por el fiscal supremo Hernán Mendoza, adscrito al despacho de la fiscal de la Nación, quien también escuchó del testigo su relato sobre las personas que participan de la comunicación y cómo se obtuvieron los audios.

Según la versión del testigo, se trata de mensajes de audio que, vía WhatsApp, Fernández Jerí le envió a Christian Salas, entonces abogado de Fuerza Popular, en septiembre pasado, donde menciona a una congresista fujimorista, identificada como “Roberto”.

Aunque designado con nombre masculino para cuidar su identidad, ‘Roberto’ no es otra que una legisladora de Fuerza Popular, que obtuvo y facilitó información contra Patricia Benavides, en favor del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

LEE MÁS: José Domingo Pérez retomará sus funciones como fiscal del Equipo Especial Lava Jato

El testimonio de la congresista, por tanto, fue determinante para la salida de Benavides en el cargo. Según la investigación, la entonces fiscal de la Nación había intercambiado favores con el Congreso a cambio de archivar investigaciones a parlamentarios y obtener blindaje político.

“Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con (Marita) Barreto, con eso se cae sus aspiraciones”, dice la voz atribuida a Fernández Jerí en el audio.

LEE MÁS: Cinco fiscales denuncian al jefe de la Autoridad Nacional de Control por seis delitos

Lo que Fernández Jerí buscaba, según la investigación en curso, era que el abogado de Fuerza Popular convenza a la congresista ‘Roberto’ de decir que su relato contra Benavides había sido inducido por la fiscal Marita Barreto y por la Segunda Suprema, refiriéndose así a Delia Espinoza, entonces Segunda Fiscal Suprema Penal. Con eso se caen sus aspiraciones, se escucha decir, en referencia a su camino a convertirse en fiscal de la Nación.

“Yo me voy a encargar de Pérez”

“No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado. Dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal”, agrega la voz. El fiscal en cuestión no sería otro que José Domingo Pérez.

Esto se deja entrever en otro de los audios atribuidos al jefe de la Autoridad Nacional de Control: “En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano”.

Desde septiembre de 2024, fecha de la que proceden los audios, la Autoridad Nacional de Control que dirige Juan Antonio Fernández Jerí, abrió seis investigaciones contra Pérez Gómez.

Dos de ellas, incluso, ocurrieron el mismo mes de las comunicaciones: una por negligencia funcional, y otra por supuesto desbalance patrimonial.

Durante 2025 se abrieron contra el fiscal otros cuatro procesos: por declarar a la prensa, por deficiencias en la acusación del Caso Cocteles, por uso indebido de recursos públicos y una última por su participación en un proceso para el que estaba impedido, caso por el que llegó a ser suspendido, aunque posteriormente reincorporado.

Se pronuncian

“Punto Final” buscó una entrevista con Juan Antonio Fernández Jerí para conocer su versión sobre esta historia. Su institución, la Autoridad Nacional de Control, negó tal posibilidad. El propio funcionario también se negó a declarar.

Quien sí terminó aceptando una entrevista fue Christian Salas Beteta, hoy exabogado de Fuerza Popular, quien insiste en su versión, que jamás intercambió tal comunicación con Fernández Jerí.

LEE MÁS: José Domingo Pérez denuncia que no le dejan entrar a su oficina para la entrega de su cargo tras su suspensión

“Esos audios, si es que hubieran existido, se hubieran propalado. ¿No cree que un dato tan importante, que involucra a la Autoridad Nacional, que tiene un proceso contra el fiscal Domingo Pérez, y a un abogado de Fuerza Popular ya se hubiera dado?”, expresó.

“No es posible que hasta ahora, después de tantos meses, todavía sigamos con trascendidos del audio”, agregó. Al escuchar los audios, Salas Beteta señaló que es imposible que su nombre haya sido mencionado en las grabaciones.

LEE MÁS: Autoridad Nacional de Control del MP aparta a José Domingo Pérez de su cargo como fiscal del Equipo Lava Jato por 6 meses

El testigo protegido que los entregó narró que fue uno de los interlocutores, Christian Salas, quien se los reenvió al agente ‘Roberto’, es decir a la congresista de Fuerza Popular, como muestra de lo que le estaban pidiendo hacer. Ya fuera del ámbito privado, el material halló su camino.