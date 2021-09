El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de acoso agravado en agravio del exfiscal Avelino Guillén.

El fiscal provincial Jhon Huamancayo Zapata, quien está a cargo de la investigación, dispuso las primeras diligencias, entre ellas, que se reciba la declaración del agraviado, a fin de conocer mayores detalles del hecho.

Como se recuerda, un video difundido en las redes sociales muestra los ataques verbales que sufrió el exfiscal cuando abandonaba un supermercado. Allí recibió insultos de grueso calibre de diferentes ciudadanos.

El fiscal provincial Jhon Huamancayo Zapata, quien está a cargo de la investigación, dispuso las primeras diligencias, entre ellas, que se reciba la declaración del agraviado a efectos de conocer mayores detalles del hecho. pic.twitter.com/RLUs134Rh5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2021

En declaraciones a este Diario, Guillén indicó que el hecho se produjo el martes pasado aproximadamente a las 7 pm. Añadió que los sujetos lo agredieron dentro y fuera de un supermercado al que suele acudir.

“Era una pareja, el varón me comenzó a insultar, a ‘terruquear’. Decía que por mi culpa Sendero Luminoso está ahora en Palacio de Gobierno, que seguramente había llorado por la muerte del terrorista Abimael Guzmán, que atacaba permanentemente al fujimorismo. Básicamente era un ‘terruqueo’ muy intenso, muy fuerte, pero a gritos, muy alto”, relató.

“Después de unos instantes, cuando me entregaron mis productos y me retiro de la tienda, ellos me siguen y allí se produce ya en la vía pública insultos de mayor calibre y una amenaza de agresión física, todo aderezado con lisuras. Me siguieron hasta un trayecto y después yo me retiré”, agregó.

Avelino Guillén dijo que sufrió una agresión similar en julio pasado, en otro distrito, y que se trata de “una situación insostenible”.

“No solamente es delito contra el honor porque me está atribuyendo falsamente una conducta de terrorista, para mí el ‘terruqueo’ implica una amenaza de muerte porque es deshumanizar a la persona y colocarla en una condición de objeto que puede ser eliminado en cualquier momento. Para mí es muy grave. El segundo aspecto es el delito contra la libertad, o sea la amenaza a mi vida, a mi integridad física, porque me han amenazado con agredirme físicamente”, dijo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Procuraduría realizó pedido.