Son cinco los testigos- de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, de 963 páginas, a la que accedió El Comercio- los que apuntan a que Betssy Chávez Chino intentó emitir el referido documento, a través del cual se iba a concretar las medidas anunciadas por el entonces presidente Pedro Castillo , entre estas el cierre del Congreso, la intervención al sistema de administración de justicia y el establecimiento de un estado de excepción.

Por ejemplo, la periodista de TV Perú Cintya Malpartida- quien ingresó a Palacio de Gobierno para transmitir el discurso de Castillo Terrones- contó que a su salida tuvo la oportunidad de realizarse breves consultas a la entonces primera ministra.

“¿Y ahora qué viene?”, consultó. La respuesta de Chávez fue que se daría un adelanto de elecciones y que era necesario restructurar el Estado, porque no se podía continuar “con esa clase política”.

Malpartida también narró que la jefa del Gabinete Ministerial le remarcó que iba a “sacar el decreto supremo”.

“[Luego] preguntamos a la ex premier por la entrevista [que había ofrecido inicialmente a TV Perú], pero ella nos dice ‘más tarde, luego, porque tengo que sacar el decreto supremo´ ”, acotó.

La reportera ha prestado declaración en tres oportunidades ante el Ministerio Público entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En todas esas veces ratificó su testimonio.

Y, de acuerdo a las imágenes de la cámara de videovigilancia N°55, ubicada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, Chávez y Malpartida sí intercambiaron palabras, tras el mensaje de Castillo Terrones. Esto, para la tesis fiscal “corrobora lo vertido por la referida testigo”.

La palabra de las secretarias

Al testimonio de la periodista de TV Perú Cintya Malpartida se suman el de cuatro funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Dos ellos son Milagros Azucena Talledo Silva y Nataly Vega Tafur, quienes fueron secretarias de Chávez Chino durante su breve administración al frente del Gabinete Ministerial.

Talledo Silva refirió, ante el Ministerio Público, que la primera ministra retornó a su oficina, tras el discurso del profesor y “poco después salió de ahí su asesora Nadia Contreras y me pidió un formato de decreto supremo”.

Agregó que la consejera dijo que “necesitamos”, en alusión a ella y la política tacneña, “un cartón con el formato de decreto supremo”.

“Por tal motivo, salí con dirección a la Secretaría General de la PCM y en el pasadizo me encontré con el jefe de Asesoría Jurídica, el doctor Richard García Sabroso y le dije: ‘la premier está necesitando un cartón de decreto supremo’ […]”, manifestó.

También relató que habló del tema con Rosario de la Gala Hidalgo, secretaria del secretario general de la PCM. Ella le recomendó obtener el modelo de decreto supremo de Internet.

“Después de eso, regresé y la señora Nadia Contreras permanecía ahí esperando el formato de decreto supremo que exigía y le dije que había solicitado dicho formato, pero que hace tiempo que no los usábamos en la PCM. Es decir, no se mandan a confeccionar porque se descargan de Internet. [Tras ello] Nadia Contreras se fue nuevamente al despacho de la ex premier”, dijo Talledo Silva.

Esta declaración fue ratificada por Vega Tafur, la otra secretaria del despacho de la entonces primera ministra.

“Después del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo es Nadia Contreras Gallardo quien sale del despacho de la PCM e ingresa a la secretaría y solicita a Milagros Talledo un formato de decreto supremo. Ante lo cual, Milagros le menciona que la secretaria de la PCM no maneja esos formatos”, expresó.

Vega Tafur relató que Contreras se comunicó con la Secretaría General de la institución, pero que desde ahí le dijeron que su titular había renunciado y por eso se dirigió personalmente al lugar.

Richard García Sabroso, quien era jefe de Asesoría Jurídica de la PCM, también ha corroborado el testimonio de Contreras, en el sentido, de que ella solicitó un cartón de decreto supremo.

“Pero como yo no trabajo en la Secretaría General no atendí dicho pedido, ella ingresó y pidió el cartón de decreto supremo, presumo que fue para la premier Betssy Chávez”, subrayó.

Por su parte, Rosario de la Gala Hidalgo también refirió que Talledo le pidió un formato de decreto supremo.

“Pero yo no manejo ninguno de los formatos de decreto supremo ni resoluciones ministeriales, esos lo manejan la Oficina de Asesoría Jurídica”, acotó.

El Ministerio Público remarcó que, en el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, no está que una de las funciones de su titular sea elaborar proyectos de decreto supremo.

Para la fiscalía, estas declaraciones acreditan que la ex jefa del Gabinete Ministerial intentó materializar en las normas “las decisiones anunciadas” por el expresidente Castillo en el mensaje a la Nación, a través del cual dio un golpe de Estado.

En ese sentido, la tesis fiscal resalta la declaración en calidad de testigo del exministro de Trabajo Alejandro Salas, quien dijo que para que el gobierno pueda instalar “un régimen de excepción”, como el anunciado por el exmandatario, debía existir un acuerdo del Consejo de Ministros, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución.

“En ese momento supuse que la convocatoria [a los ministros hecha por Chávez] era para regularizar algún documento y acta o convalidar una acción ilegal que irrumpía la democracia del país”, sostuvo, según se consigna en la acusación fiscal.

Las declaraciones que comprometen a Betssy Chávez

Nombre y apellido Cargo Declaración ante el Ministerio Público Cintya Malpartida Reportera de TV Perú “[Luego] preguntamos a la ex premier por la entrevista [que había ofrecido inicialmente a TV Perú], pero ella nos dice ‘más tarde, luego, porque tengo que sacar el decreto supremo´”. Milagros Azucena Talledo Silva Secretaria de la oficina de la PCM “Luego del mensaje a la Nación, la ex premier Betssy Chávez regresó a su despacho en la PCM, y poco tiempo después salió de ahí su asesora Nidia Contreras diciendo ‘necesitamos un cartón con el formato de decreto supremo’”. Nataly Vega Tafur Secretaria de la oficina de la PCM “Después del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo es Nadia Contreras Gallardo quien sale del despacho de la PCM e ingresa a la secretaria y solicita a Milagros Talledo un formato de decreto supremo”. Richard García Sabroso Jefe de Asesoría Jurídica de la PCM “Pero como yo no trabajo en la Secretaría General no atendí dicho pedido, ella [Talledo Silva] ingresó y pidió el cartón de decreto supremo, presumo que fue para la premier Betssy Chávez”. Rosario de la Gala Hidalgo Secretaria del secretario general de la PCM “Yo no manejo ninguno de los formatos de decreto supremo ni resoluciones ministeriales, esos lo manejan la Oficina de Asesoría Jurídica”.

Intentó llegar a la embajada de México

De otro lado, en la acusación del Ministerio Público, se advirtió que la también excongresista “protagonizó un intento de huida con rumbo” a la embajada de México el 7 de diciembre de 2022. Esto luego de que el Congreso vacará a Pedro Castillo y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazaran la ruptura del orden constitucional.

El documento consiga que Cristian Martínez Valencia, conductor de la PCM, narró que el día del golpe de Estado, Chávez abordó el vehículo de placa EGO-151, asignado a la referida institución, y le pidió que la lleve a la embajada de México.

“Ella misma dijo: ‘vamos a la embajada de México, por favor’, se notaba que la señora Chávez estaba muy apurada”, expresó.

“Salimos por debajo del puente Chabuca Granda, luego seguí por la Av. Tacna y llegamos hasta la plaza Bolognesi e inmediaciones, el traslado fue muy rápido. En cierta parte del camino, la señora Chávez me dice ‘espérate un ratito’ y me detuvo. Entonces, pude apreciar que la señora Chávez hablaba por teléfono, poco después me dijo ‘retornamos a mi despacho congresal’ y conduje de regreso y la dejé en su despacho ubicado en el Jr. Junín, casi al frente del MEF”, añadió.

El Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (tres años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (seis años).

Para Chávez, la fiscalía pidió 25 años de cárcel, mientras que, para Torres, 15 años. Ambos por el presunto delito de rebelión.

¿Qué dice la defensa de Betssy Chávez?

En comunicación con El Comercio, Raúl Noblecilla, abogado de la ex primera ministra, dijo que no puede pronunciarse sobre la acusación del Ministerio Público hasta no ser notificados y acceder al expediente.

“Este es un tema de derecho a la defensa, de igualdad de armas, mientras no me notifiquen me parece irresponsable responder. Yo necesito leer y analizar [el documento]”, acotó.

Por medio de un escrito, presentado por Noblecilla, Chávez Chino, quien desde junio cumple prisión preventiva, solicitó la inhibición del juez supremo Juan Carlos Checkley. Es decir, que este magistrado se aparte de la investigación en su contra por presunta rebelión.

PJ analizará el 22 de enero recurso de Pedro Castillo El Poder Judicial reprogramó para el 22 de enero la audiencia de apelación, en la que se evaluará si el expresidente Castillo continúa siendo investigado o no por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema- presidida por César San Martín- analizará el recurso presentado por el docente para dejar sin efecto pesquisa.

Más información

La investigación a Castillo comenzó el mismo 7 de diciembre de 2022, con su detención en flagrancia. Tres días después, la pesquisa fue asignada a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios, dirigida entonces por el fiscal Uriel Terán.

Uriel Terán cerró la indagación el 14 de diciembre del 2023. Dos días después el fiscal fue cesado y reemplazo por el fiscal Alcides Chinchay. Esto fue parte de los cambios hechos por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, tras la caída de Patricia Benavides.