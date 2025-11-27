El Poder Judicial dictó más de 11 años de prisión contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en el Perú, por haber sido coautora del delito de conspiración para la rebelión junto a Pedro Castillo, y ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

Así lo estableció la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por voto mayoritario y en el adelanto de la sentencia que fue leída este jueves 27 de noviembre en la sala de audiencia del penal de Barbadillo.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Específicamente, los magistrados impusieron 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva contra Chávez Chino, al igual que Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta.

La jueza Norma Chávez, quien leyó el adelanto de la sentencia por mayoría, señaló que se debe descontar el tiempo que la exministra estuvo privada de libertad cumpliendo prisión preventiva.

“Atendiendo que en la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, consignándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley”, precisó.

Adicionalmente, se dictó una sanción de dos años de imposibilidad de ejercer la función pública, tal y como se hizo también contra Castillo y Huerta.

Cabe recordar que contra Betssy Chávez ya se ha dispuesto una orden de captura luego que se dictara prisión preventiva en su contra luego que se refugiara en la Embajada de México, país en el que se le otorgó asilo.