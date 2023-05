La Fiscalía de la Nación presentó ante el Poder Judicial su recurso de apelación contra la resolución de primera instancia que rechazó dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez. La expresidenta del Consejo de Ministros es investigada por rebelión en torno a su presunto rol en el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre pasado.

Al final de la audiencia de lectura de resolución ante ese pedido, el pasado 26 de abril, la fiscalía apeló la decisión de rechazar la prisión preventiva de Betssy Chávez y los otros exministros investigados: Willy Huerta y Roberto Sánchez. Con ello, anunciaron que iban a presentar su recurso por escrito dentro del plazo legal. Este es de cinco días después de la notificación de la resolución.

Según conoció El Comercio, el recurso ya fue presentado ante el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien emitió la mencionada resolución en primera instancia. Mediante el documento, se insiste en que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra a los extitulares de la PCM, así como a los extitulares del Mininter y el Mincetur.

Willy Huerta, Betssy Chávez y Roberto Sánchez durante sus participaciones en la audiencia donde se evaluó el pedido de prisión preventiva contra ellos.

Para la fiscalía, según se expuso en el requerimiento original de prisión preventiva, todos ellos fueron parte del acuerdo para que Pedro Castillo dé su golpe de estado y haga un llamado a las Fuerzas Armadas y la Policía a levantarse contra el orden constitucional. Además, sostuvieron, hay peligro de que fuguen y de que obstruyan las investigaciones.

En primera instancia, el juez dio la razón a la fiscalía respecto a que hay elementos de sospecha grave de la participación de Betssy Chávez en los actos preparatorios para la emisión del mensaje del golpe de estado. Sin embargo, denegó la prisión preventiva al considerar que no hay suficiente peligro de fuga ni de obstaculización como para justificar una medida tan grave.

Este Diario también conoció que los abogados de Betssy Chávez y de sus coinvestigados también presentaron su apelación ante el juez Checkley, tal como habían anunciado. En sus casos, los recursos buscan que el monto que se les impuso a pagar como caución dentro de la comparecencia con restricciones que se les dictó en lugar de la prisión preventiva.

Betssy Chávez, Pedro Castillo y Aníbal Torres son procesados ante la Corte Suprema por el golpe de estado. Solo el primero cumple, por ahora, prisión preventiva.

Las cauciones fueron de S/ 100 mil para Betssy Chávez, S/ 80 mil para Willy Huerta y S/ 50 mil para Roberto Sánchez. Las otras reglas de conducta, que incluyen el no poder dejar la localidad de residencia sin permiso del juez o no poder comunicarse con sus coinvestigados, no fueron reclamadas por las defensas de los exministros.

¿Qué sigue tras la presentación del recurso?

Presentados los recursos por escrito, el juez Checkley deberá evaluar que cumplan con los aspectos de forma requridos para admitirlos a trámite y conceder los recursos de apelación. Esto se hace mediante una resolución judicial que se notifica a las partes. Posteriormente, la apelación es elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que esta actúe como segunda instancia.

Una vez en manos de la Sala Penal Permanente, que es presidida por el juez supremo César San Martín, esta deberá convocar a las partes a una audiencia para evaluar todas las apelaciones, tanto la de la fiscalía como las de las defensas. Lo regular es que esa audiencia sea pública.

La sala presidida por el juez César San Martín tendrá la palabra definitiva respecto a la prisión preventiva de Betssy Chávez (Foto: elcomercio.pe)

Luego de escuchar a las partes, la sala dejará al voto el recurso y en los días siguientes se emitirá su resolución. Allí podrían ratificar la decisión, anularla para que se vuelva a evaluar en primera instancia o variar la comparecencia restringida por prisión preventiva.

La Sala Penal Permanente ya conoce este caso. Es la misma que en diciembre pasado confirmó la detención preliminar y luego la prisión preventiva por 18 meses de Pedro Castillo mientras es procesado, como sus exministros, por rebelión en torno a su golpe de estado.

Sin embargo, aquella vez la sala también optó por negarle la prisión preventiva a otro de los investigados, Aníbal Torres. Al también expresidente del Consejo de Ministros, más bien, se le confirmó la comparecencia con restricciones que le impuso el juez Checkley en primera instancia.

Esta sala también conoció en segunda instancia el caso de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo. Allí, en marzo pasado, confirmaron la prisión preventiva del expresidente y del exministro Juan Silva, mientras que revocaron la comparecencia con restricciones del exministro Geiner Alvarado para imponerle prisión preventiva.